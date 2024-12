Calendário 2025: veja todos os feriados e dias de descanso ao longo do ano

Confira a lista completa de feriados e pontos facultativos em 2025 e veja como organizar sua agenda para aproveitar os dias de descanso.

O ano de 2025 está chegando com uma agenda cheia de oportunidades para quem deseja descansar. Com diversos feriados nacionais e pontos facultativos distribuídos ao longo do ano, o calendário oferece chances para aproveitar longos finais de semana, emendar feriados ou até mesmo programar viagens.

As datas incluem comemorações fixas e móveis. Pensando nisso, reunimos a lista completa de feriados e pontos facultativos para ajudar você a se organizar e aproveitar ao máximo cada momento.

Seja para quem quer descansar, seja para quem prefere atividades ao ar livre, o calendário de 2025 promete atender a todas as expectativas. Confira os detalhes e comece já a programar suas folgas e escapadas ao longo do ano.

Saiba quais feriados e pontos facultativos estão previstos para 2025 e como eles podem proporcionar feriadões para viagens ou descanso. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Lista de feriados nacionais em 2025

Os feriados nacionais garantem folga para trabalhadores de todo o país, salvo os que atuam em serviços essenciais. Em 2025, várias dessas datas caem em dias úteis, o que permite a possibilidade de emendas. Confira:

1º de janeiro (quarta-feira) : Confraternização Universal (Ano Novo)

: Confraternização Universal (Ano Novo) 18 de abril (sexta-feira) : Paixão de Cristo (Sexta-Feira Santa)

: Paixão de Cristo (Sexta-Feira Santa) 21 de abril (segunda-feira) : Tiradentes

: Tiradentes 1º de maio (quinta-feira) : Dia do Trabalho

: Dia do Trabalho 19 de junho (quinta-feira) : Corpus Christi

: Corpus Christi 7 de setembro (domingo) : Independência do Brasil

: Independência do Brasil 12 de outubro (domingo) : Nossa Senhora Aparecida

: Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo) : Finados

: Finados 15 de novembro (sábado) : Proclamação da República

: Proclamação da República 20 de novembro (quinta-feira) : Dia da Consciência Negra

: Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Pontos facultativos para 2025

Além dos feriados oficiais, os pontos facultativos oferecem mais chances de prolongar os dias de descanso. Esses dias são definidos por cada empresa ou órgão público, permitindo flexibilidade no trabalho. As principais datas em 2025 incluem:

3 e 4 de março (segunda e terça-feira) : Carnaval

: Carnaval 5 de março (quarta-feira) : Quarta-feira de Cinzas (até às 14h)

: Quarta-feira de Cinzas (até às 14h) 24 de dezembro (quarta-feira) : Véspera de Natal (após às 14h)

: Véspera de Natal (após às 14h) 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano Novo (após às 14h)

Feriados prolongados e planejamento de viagens

Com a lista de feriados e pontos facultativos em mãos, é possível organizar sua agenda para aproveitar ao máximo esses dias.

Para quem deseja viajar, as datas que caem próximas aos finais de semana, como a Sexta-Feira Santa e o Dia de Tiradentes, são excelentes para explorar novos destinos.

Já feriados como Natal e Ano Novo, acompanhados dos pontos facultativos nas vésperas, são ideais para reunir a família ou planejar celebrações especiais.

Aproveitando os dias de descanso

Para quem prefere curtir os feriados em casa, os dias podem ser usados para relaxar, investir em hobbies ou passar momentos de qualidade com amigos e familiares. Planejar com antecedência garante que você aproveite ao máximo cada oportunidade de descanso em 2025.