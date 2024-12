Benefícios da Carteira do Idoso para quem faz 60 anos em 2025: veja como aproveitar ao máximo

Veja como emitir a Carteira do Idoso e acesse benefícios exclusivos para quem tem mais de 60 anos. Saiba quais direitos estão disponíveis.

Ao atingir os 60 anos de idade, o cidadão é reconhecido como idoso. Nesse momento, o mesmo passa a ter acesso a diversos benefícios legais.

A Carteira do Idoso funciona como um comprovante para usufruir de direitos relacionados à renda e à idade, promovendo mais acessibilidade em serviços e eventos.

A emissão da Carteira do Idoso é gratuita e simples, sendo um recurso que facilita a comprovação de elegibilidade para uma série de benefícios. Confira quem pode solicitá-la, como obter o documento e as vantagens que ele oferece.

Conheça os direitos garantidos pela Carteira do Idoso e veja como aproveitar vantagens como passagens gratuitas, meia-entrada e prioridade em serviços. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode emitir a Carteira do Idoso?

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) determina critérios específicos para que o cidadão possa solicitar a Carteira do Idoso. Veja quem está apto:

Ter mais de 60 anos de idade.

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Possuir renda mensal de até dois salários mínimos.

Para quem não atende ao critério de renda, os benefícios garantidos pela idade, como prioridade em filas e vagas exclusivas em estacionamentos, continuam disponíveis sem a necessidade da carteirinha.

Que tal conferir também?

Como emitir a Carteira do Idoso?

A emissão é feita de forma online, e o documento possui um QR Code para validação. Antes de solicitar, o cidadão precisa estar inscrito no CadÚnico, o que pode ser feito no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. Após a inscrição, o procedimento segue estes passos:

Acesse o site oficial da Carteira do Idoso ( carteiraidoso.cidadania.gov.br ).

Clique na opção “Emitir carteira”.

Faça login com seu CPF e senha no Gov.br.

Preencha os dados solicitados.

Baixe o documento digital com QR Code.

Quais benefícios a Carteira do Idoso oferece?

Mesmo que a Carteira do Idoso não seja obrigatória para todos os direitos, ela facilita o acesso a diversos serviços e vantagens. Entre os benefícios mais comuns, destacam-se:

Gratuidade ou desconto em viagens interestaduais. Isenção total para quem comprovar renda de até dois salários mínimos. Desconto de 50% no valor da passagem, caso as vagas gratuitas já estejam preenchidas.

Isenção ou desconto em viagens intermunicipais e municipais.

Desconto ou gratuidade em eventos culturais, esportivos e de lazer.

Prioridade no atendimento em filas e serviços públicos.

Vagas exclusivas em estacionamentos públicos e privados.

Além disso, o documento serve como comprovação oficial de renda e idade em diferentes situações, garantindo mais praticidade no dia a dia do idoso.

Quais benefícios não exigem renda?

Mesmo sem a Carteira do Idoso ou sem atender aos critérios de renda, as pessoas acima de 60 anos têm direito a outros benefícios. Esses direitos são assegurados apenas pela idade e incluem:

Vagas exclusivas em estacionamentos.

Prioridade em filas de espera e atendimento preferencial.

Meia-entrada em eventos culturais, esportivos e similares.

Por que a Carteira do Idoso é importante?

Com a Carteira do Idoso, o cidadão pode acessar seus direitos com mais facilidade, evitando problemas ou atrasos em comprovações. O QR Code presente no documento permite validações rápidas e eficientes em estabelecimentos e serviços, promovendo mais segurança.

A Carteira do Idoso é um recurso que amplia as possibilidades de inclusão social e facilita o exercício dos direitos previstos em lei.