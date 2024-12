Tem dinheiro onde você menos espera! Caixa Tem revela novos valores para CPF’s final 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 0

Saiba como funciona o PIX de R$ 704 no Caixa Tem, destinado a famílias elegíveis. Veja quem pode sacar e as formas de utilizar o benefício.

O governo federal liberou, por meio do aplicativo Caixa Tem, um PIX de R$ 704 destinado a apoiar financeiramente as famílias em situação de vulnerabilidade.

O valor é uma soma do Bolsa Família com o Auxílio Gás e chega em um momento estratégico: o período das festas de final de ano, quando os gastos familiares tendem a aumentar.

O benefício busca trazer maior estabilidade financeira, permitindo que as famílias adquiram itens essenciais, como gás de cozinha, e consigam se organizar melhor para as despesas extras do mês. Confira como funciona, quem pode receber e as formas de acessar esse auxílio.

Veja os detalhes do pagamento do PIX de R$ 704 no Caixa Tem. Saiba como consultar, prazos e as opções para usar o valor recebido. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o PIX de R$ 704?

O PIX de R$ 704 é composto por dois programas: o Bolsa Família, que oferece suporte mensal para famílias de baixa renda, e o Auxílio Gás, criado para ajudar na compra do gás de cozinha.

No mês de dezembro, os dois valores são pagos juntos, formando o total de R$ 704 para quem se enquadra nos critérios de ambos os programas.

A divisão desse valor é de R$ 600 referentes ao Bolsa Família e R$ 104 ao Auxílio Gás. Ambos os pagamentos são realizados através do aplicativo Caixa Tem, que simplifica o acesso a esses benefícios.

Que tal conferir?

Como funciona o pagamento?

O valor de R$ 704 está disponível para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que atendem aos requisitos do Auxílio Gás.

Os pagamentos seguem um calendário específico baseado no Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário e estarão disponíveis até fevereiro de 2025.

Veja os passos para consultar e utilizar o benefício:

Baixe o aplicativo Caixa Tem na Play Store ou App Store.

na Play Store ou App Store. Faça login com CPF e senha cadastrada.

Verifique o saldo disponível, que mostrará o valor total se você for elegível.

Além do Caixa Tem, é possível consultar o benefício pelo aplicativo Bolsa Família, pelo Portal Cidadão Caixa ou até mesmo no WhatsApp oficial da Caixa, que oferece suporte adicional.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos são organizados conforme o final do NIS do beneficiário, com datas específicas ao longo do mês de dezembro. O valor permanece disponível por até 180 dias, garantindo flexibilidade para os beneficiários utilizarem conforme suas necessidades.

Como usar o valor recebido?

Os beneficiários podem utilizar o PIX de R$ 704 de diversas formas, dependendo de suas preferências e necessidades:

Transferência por PIX: Transfira para outra conta pessoal.

Transfira para outra conta pessoal. Saque em dinheiro: Retire o valor em terminais da Caixa ou casas lotéricas.

Retire o valor em terminais da Caixa ou casas lotéricas. Pagamento de contas: Quite boletos e serviços diretamente pelo aplicativo.

Quite boletos e serviços diretamente pelo aplicativo. Cartão Social: Use o cartão do Bolsa Família para saques diretos em lotéricas.

Durante o Natal e Ano Novo, os custos domésticos costumam aumentar, especialmente para a compra de alimentos e gás de cozinha.

O Auxílio Gás oferece um suporte essencial para as famílias, garantindo que possam adquirir o gás necessário sem comprometer outras despesas importantes.

A combinação do Bolsa Família com o Auxílio Gás oferece um reforço valioso ao orçamento familiar, permitindo um planejamento financeiro mais tranquilo durante um período de despesas extras.