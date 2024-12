Últimos dias para garantir seu bônus de R$ 300,00 no Bolsa Família

Uma nova oportunidade para garantir auxílio financeiro está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro

Uma oportunidade única de garantir R$ 300 mensais está disponível para famílias em situação de vulnerabilidade.

O programa busca apoiar responsáveis familiares, principalmente mulheres, que precisam de reforço financeiro para lidar com os desafios do dia a dia. O prazo para inscrição termina em 19 de dezembro, tornando este um momento decisivo para quem atende aos critérios de elegibilidade.

Desde seu lançamento, o programa já beneficiou milhares de pessoas em todo o país, consolidando-se como uma iniciativa que faz a diferença para famílias de baixa renda. Agora, com novas vagas abertas, mais pessoas poderão contar com esse recurso indispensável.

As mulheres que se inscreverem no programa e forem aprovadas começarão a receber o auxílio no início de janeiro de 2025. O pagamento ocorrerá sempre no 5º dia útil do mês, proporcionando previsibilidade financeira aos beneficiários.

Programa destinado a mulheres responsáveis por suas famílias

O programa, intitulado Mães de Pernambuco, é voltado exclusivamente para mulheres responsáveis por suas famílias e que atendem a critérios específicos. Para se inscrever, as candidatas devem cumprir simultaneamente as seguintes exigências:

Ser responsável familiar e residir no estado de Pernambuco;

Ser beneficiária do Bolsa Família, com dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar gestante ou ser mãe de uma criança de até seis anos de idade (72 meses);

Não possuir vínculo empregatício formal.

Esses requisitos garantem que o benefício seja direcionado para quem mais precisa, priorizando lares chefiados por mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Neste novo ciclo de inscrições, o governo de Pernambuco disponibilizou 8.094 vagas, sendo 5.665 destinadas às mulheres mais vulneráveis já mapeadas pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), e 2.429 para mulheres que estavam na fila de espera.

Inscrição rápida e digital

O processo de inscrição é totalmente digital e pode ser feito em poucos minutos. Veja como:

Acesse o site oficial do programa no endereço maesdepernambuco.pe.gov.br; Insira o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento; Verifique se está elegível e, em caso positivo, confirme sua inscrição.

Se o sistema informar que não há vagas disponíveis, a mulher será automaticamente colocada na fila de espera.

Após a aprovação, o benefício será creditado mensalmente e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem ou sacado diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de um documento oficial com foto.

Os cartões para recebimento do benefício serão enviados diretamente às casas das beneficiárias. Caso o cartão não chegue a tempo, as mulheres poderão acessar o valor de outras formas, garantindo que ninguém fique sem o auxílio.

Um programa com impacto social significativo

Desde seu lançamento, em março de 2024, o Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 105 mil mulheres em todo o estado, com um investimento total que ultrapassa R$ 157 milhões.

Essa iniciativa visa combater a fome, reduzir a pobreza e fortalecer famílias lideradas por mulheres em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a 8ª parcela do programa já foi liberada no início de dezembro para mais de 94 mil mulheres com cadastros ativos. O novo ciclo de inscrições reforça o compromisso do governo em ampliar o alcance dessa ação, proporcionando alívio financeiro e dignidade às famílias atendidas.

Um benefício que fortalece lares e comunidades

O bônus mensal de R$ 300 permite que as beneficiárias consigam suprir necessidades básicas, como alimentação, educação e saúde. Isso reflete diretamente na qualidade de vida de milhares de crianças e mães, promovendo maior estabilidade e oportunidades.

Com o prazo final de inscrições se aproximando, essa é a chance de garantir um apoio essencial para iniciar 2025 com mais segurança financeira. Mulheres interessadas devem agir rapidamente para não perderem essa oportunidade.

Para dúvidas ou problemas no processo de inscrição, a Ouvidoria Social da SAS oferece suporte pelo e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou pelo telefone 0800.081.4421.