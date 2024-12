Assembleia ADIA cobrança do IPVA para mês 02/2025 na região; confira

O pagamento do IPVA acontece todos os anos, sendo uma obrigação de quem possui veículos. Contudo, uma região poderá pagar mais tarde.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma cobrança anual obrigatória para proprietários de veículos em todo o Brasil. Este tributo, essencial para o financiamento de serviços públicos, varia de acordo com o valor do veículo e o estado onde está registrado.

O pagamento do IPVA é fundamental para que os proprietários mantenham seus veículos regularizados, evitando multas, apreensões e complicações administrativas.

Recentemente, uma decisão legislativa trouxe mudanças no calendário de pagamento, alterando prazos que há anos seguiam um padrão consolidado. Agora, há mais tempo para o planejamento das contas.

Moradores de uma região podem ficar livres do IPV por mais tempo. Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Assembleia aprova pagamento do IPVA em fevereiro

Em uma decisão histórica, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o adiamento do início do pagamento do IPVA para fevereiro a partir de 2025. O projeto de lei (PL) 1.336/2015, proposto pelo deputado estadual Alencar da Silveira Jr., foi aprovado em segundo turno, garantindo a mudança no calendário fiscal do estado.

Anteriormente, o vencimento da primeira parcela do IPVA acontecia em janeiro, mas com a aprovação do projeto, os novos prazos determinam que a primeira parcela será paga em fevereiro, a segunda em março e a terceira em abril.

Para os motoristas que optarem pelo pagamento à vista, o desconto de 3% permanece, mas agora também será aplicado no mês de fevereiro. A proposta foi amplamente discutida e envolveu alterações até sua aprovação final, refletindo a busca por um equilíbrio entre as necessidades dos contribuintes e as metas fiscais do governo.

Saiba mais: Bancos oferecem nova modalidade de parcelamento do crédito: chega de dívidas?

Condições do novo prazo de pagamento

Apesar da mudança no calendário, o número de parcelas do IPVA permanece limitado a três. Inicialmente, o projeto propunha aumentar as parcelas para até seis, mas após análises e negociações, o governo estadual manteve a quantidade original, alegando que isso seria necessário para viabilizar o adiamento.

Além disso, uma inovação importante aprovada no projeto permite que os motoristas paguem eventuais dívidas de IPVA diretamente em blitzes, evitando custos adicionais como reboque e taxas cartoriais.

Outra alteração significativa está no prazo para exclusão de inadimplentes do cadastro da dívida ativa. Agora, após o pagamento do débito, a Advocacia Geral do Estado (AGE) deve realizar essa exclusão imediatamente, garantindo maior agilidade para os contribuintes regularizarem sua situação.

Saiba mais: O aumento do salário mínimo afeta os benefícios do INSS? Pagamentos vão subir em 2025!

O que acontece com quem atrasa o IPVA?

Atrasar o pagamento do IPVA pode trazer uma série de complicações para os proprietários de veículos. Entre as consequências mais imediatas estão a aplicação de multas e juros, que aumentam o valor da dívida conforme o atraso se prolonga. Além disso, veículos com IPVA atrasado ficam impedidos de realizar o licenciamento, o que pode resultar na apreensão em fiscalizações de trânsito.

Outro impacto significativo é a inclusão do nome do proprietário no cadastro da dívida ativa do estado. Isso pode afetar o acesso a crédito, pois o registro é comunicado aos serviços de proteção ao crédito.

Por fim, é importante ressaltar que o planejamento financeiro é essencial para evitar atrasos no pagamento do IPVA. Com a mudança no calendário, os contribuintes ganharam um mês extra para organizar suas finanças.

Veja outros: Trabalhadores que recebem MENOS de R$ 5 mil podem ter aumento em breve