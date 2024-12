Regras do IPVA 2025: veja quem deve pagar e como consultar o valor

Planeje o pagamento do IPVA 2025 com base no valor venal do seu carro e na alíquota do estado. Confira dicas para evitar imprevistos.

Milhares de cidadãos brasileiros já contam com uma obrigação que pesará o bolso no início de 2025. Isso porque todo novo ano traz a obrigação do pagamento do IPVA para os proprietários de veículos, uma das contas mais relevantes do mês de janeiro.

Nesse contexto, planejar esse pagamento com antecedência pode evitar contratempos financeiros e garantir que o imposto seja quitado sem complicações.

Para estimar o valor do imposto, é possível realizar um cálculo simples. A Tabela Fipe, referência padrão utilizada em todo o Brasil, fornece o valor venal atualizado do veículo. Esse número deve ser multiplicado pela alíquota definida pelo estado. Saiba mais a seguir!

Como calcular o IPVA 2025 do meu carro?

O cálculo do IPVA começa pela consulta ao valor venal do veículo na Tabela Fipe, disponível no site da fundação. Para acessar essa informação, siga os passos:

Selecione a marca, o modelo, a versão e o ano de fabricação do veículo no site. Utilize o valor venal obtido como base para o cálculo. Multiplique esse valor pela alíquota do estado onde o veículo está registrado.

Por exemplo, em São Paulo, a alíquota é de 4%. Assim, um carro avaliado em R$ 100 mil resultará em um IPVA de R$ 4 mil.

Importante deixar claro que cada estado possui uma alíquota, o que pode alterar o valor final do imposto. Além disso, os estados apresentam diferenças nos prazos de pagamento, descontos para quitação à vista e formas de parcelamento.

OBSERVAÇÃO: é necessário conferir as informações no site da Secretaria de Fazenda do estado.

Regras e isenções por estado

Alguns estados oferecem isenções ou alíquotas reduzidas para veículos específicos, como os mais antigos ou eletrificados.

Em São Paulo, carros com mais de 20 anos de fabricação estão isentos do IPVA 2025. Já no Distrito Federal, veículos híbridos e elétricos também contam com isenção. Outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, aplicam alíquotas reduzidas para automóveis eletrificados.

As isenções variam conforme as legislações estaduais, assim como a definição da idade mínima para isenção de veículos antigos.

Alíquotas do IPVA 2025 por estado

As alíquotas aplicadas aos automóveis de passeio variam em todo o Brasil. Confira abaixo as porcentagens por estado:

2% : Acre (AC), Espírito Santo (ES), Santa Catarina (SC), Tocantins (TO)

: Acre (AC), Espírito Santo (ES), Santa Catarina (SC), Tocantins (TO) 2,5% : Bahia (BA), Maranhão (MA), Pará (PA), Paraíba (PB), Piauí (PI), Sergipe (SE)

: Bahia (BA), Maranhão (MA), Pará (PA), Paraíba (PB), Piauí (PI), Sergipe (SE) 3% : Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Ceará (CE), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Pernambuco (PE), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR)

: Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Ceará (CE), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Pernambuco (PE), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR) 3,5% : Distrito Federal (DF), Paraná (PR)

: Distrito Federal (DF), Paraná (PR) 3,75% : Goiás (GO)

: Goiás (GO) 4%: Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP)

Essas alíquotas, como mencionado, são aplicadas ao valor venal do veículo, e podem ser influenciadas por políticas locais que oferecem descontos ou isenções.

