Crédito para negativados liberado no WhatsApp; saiba quais empresas oferecem o serviço

Saiba como funciona o empréstimo para negativados pelo WhatsApp. Conheça as empresas que oferecem o serviço e veja como contratar de forma prática e segura.

Muitas instituições financeiras oferecem a opção de empréstimo para negativados pelo WhatsApp, facilitando o processo de contratação sem a necessidade de deslocamento.

Em síntese, a alternativa permite que pessoas com restrições no nome possam acessar crédito rapidamente e com praticidade.

A contratação é feita por mensagens, e o processo inclui envio de informações pessoais, análise de crédito e assinatura digital do contrato, quando aprovado. A seguir, conheça as opções de empresas que oferecem esse serviço e como funciona.

Empréstimos para negativados podem ser contratados pelo WhatsApp. Confira as melhores opções de crédito disponíveis e o passo a passo para solicitar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

É possível fazer empréstimo para negativado pelo WhatsApp?

Sim, é possível. O WhatsApp é apenas o canal de comunicação utilizado para facilitar o atendimento. As condições do crédito, como tipo de empréstimo e valores disponíveis, dependem das políticas da empresa contratada. Algumas modalidades oferecidas incluem:

Empréstimo pessoal.

Empréstimo com garantia.

Antecipação de saque-aniversário do FGTS.

Cada instituição oferece diferentes produtos, permitindo que os usuários escolham a opção mais adequada às suas necessidades.

Aproveite e confira:

5 melhores opções de empréstimo pelo WhatsApp

Se você busca instituições confiáveis para contratar empréstimo pelo WhatsApp, confira algumas opções disponíveis no mercado:

Santander ( https://www.santander.com.br/ ) O empréstimo pode ser contratado pelo número oficial do Santander Financiamento: +55 11 4004-9090.

Basta selecionar a opção “Empréstimo” e seguir as instruções. Olé Consignado ( https://www.oleconsignado.com.br/ ) Disponível para negativados, o contato deve ser feito pelo número oficial: +55 31 2128-3650. SuperSim ( https://www.supersim.com.br/ ) Oferece empréstimo com garantia de celular. O processo é iniciado pelo WhatsApp da empresa. Empréstimo Sim ( https://emprestimosim.com.br/ ) Diversas opções de crédito, incluindo para negativados, estão disponíveis no número: +55 11 3003-4362. Banco BV ( https://www.bv.com.br/ ) Disponibiliza empréstimo com antecipação de até 10 parcelas do saque-aniversário do FGTS. O contato é feito pelo WhatsApp do banco.

Atenção: o serviço de empréstimo FGTS será descontinuado após 31/07/2024, mas contratos firmados antes dessa data não serão afetados.

Como funciona o empréstimo para negativado pelo WhatsApp?

O empréstimo pelo WhatsApp é uma maneira prática de contratar crédito, eliminando a necessidade de comparecimento físico a uma agência. O processo funciona assim:

Inicie a conversa pelo WhatsApp da instituição financeira. Responda às perguntas solicitadas e envie as informações pessoais necessárias. Analise os termos apresentados e, se concordar, assine o contrato digitalmente.

O método é ideal para quem busca agilidade e prefere evitar filas ou burocracias em agências bancárias. Algumas opções incluem crédito pessoal, empréstimo com garantia e até renegociação de dívidas.

Como renegociar suas dívidas?

Antes de contratar um empréstimo, organizar as finanças é essencial para evitar novos problemas financeiros.

Caso tenha dívidas pendentes, considere renegociá-las com desconto. Confira algumas plataformas que podem ajudar: