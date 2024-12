Em 2025 será preciso ter mais ‘pontos’ para se aposentar pelo INSS

Em 2025, aposentadoria pelo INSS terá novas exigências. Veja como funcionam as regras de transição e o que muda no sistema de pontos.

As regras de transição da Reforma da Previdência, implementadas em 2019, ficam mais rigorosas a cada ano. Em 2025 não será diferente.

No próximo ano, trabalhadores que desejam se aposentar pelo sistema de pontos precisarão atingir novos critérios: 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens. A saber, a soma considera a idade do trabalhador e o tempo de contribuição ao INSS.

Importante dizer ainda que desde o início da tabela, em 2019, os pontos necessários aumentam anualmente. Inicialmente, eram exigidos 86 pontos para mulheres e 96 para homens.

Quem deseja optar por essa modalidade precisa ter contribuído por, no mínimo, 30 anos (mulheres) ou 35 anos (homens).

Saiba quais serão os novos critérios para se aposentar pelo INSS em 2025. Entenda como funciona a soma de idade e tempo de contribuição. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o sistema de pontos?

O sistema de pontos é uma das modalidades de transição criadas pela Reforma da Previdência. Ele combina idade e tempo de contribuição para determinar quando o trabalhador poderá solicitar a aposentadoria. Veja como os requisitos aumentaram ao longo dos anos:

2019 : 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens.

: 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. 2025: 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens.

Esse modelo é especialmente útil para quem já possui um longo histórico de contribuições ao INSS. No entanto, exige planejamento para atender às metas estabelecidas pela tabela de pontos.

Aproveite e confira:

Outras regras de transição disponíveis

Além do sistema de pontos, trabalhadores do setor privado podem escolher entre outras quatro regras de transição. Cada uma oferece critérios específicos, que variam de acordo com o tempo de contribuição e a idade do segurado. Confira algumas opções:

Idade progressiva : exige uma combinação de idade mínima e tempo de contribuição.

: exige uma combinação de idade mínima e tempo de contribuição. Pedágio de 50% : disponível para quem estava a dois anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição antes da Reforma.

: disponível para quem estava a dois anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição antes da Reforma. Pedágio de 100% : o trabalhador deve contribuir o dobro do tempo que faltava no momento da Reforma.

: o trabalhador deve contribuir o dobro do tempo que faltava no momento da Reforma. Aposentadoria por idade mínima: exige 15 anos de contribuição e uma idade mínima, que aumenta progressivamente.

Cada regra oferece vantagens e desvantagens dependendo do perfil do trabalhador, como idade atual, tempo de contribuição e gênero.

Como simular sua aposentadoria pelo INSS?

O INSS disponibiliza um simulador online para quem deseja planejar a aposentadoria. O serviço está disponível no portal gov.br e pode ser acessado por qualquer trabalhador cadastrado. Para usar, basta:

Fazer login no site ou aplicativo gov.br. Selecionar a opção “Simular Aposentadoria”. Informar seus dados de contribuição e verificar os critérios necessários.

O simulador mostra as exigências e quanto tempo falta para que o trabalhador alcance os critérios atuais. No entanto, ele é atualizado anualmente, refletindo apenas as regras do momento.

Por exemplo, ao consultar o simulador em 2024, ele indicará as exigências para se aposentar naquele ano. Em 2025, o simulador será ajustado para incluir as novas exigências da tabela de pontos e outras mudanças previstas.