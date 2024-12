FGTS atualiza valores para saque e consultas podem trazer valores SURPREENDENTES

Consulte seu saldo do FGTS e veja se tem valores autorizados para saque em 2024. Confira como acessar pelo app, telefone ou presencialmente.

Ainda dá tempo de sacar valores do FGTS em 2024 e começar o próximo ano com dinheiro no bolso. Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrada pela Caixa Econômica Federal.

O recurso é depositado mensalmente pelos empregadores, correspondendo a 8% do salário do funcionário, e pode ser acessado em situações específicas.

O FGTS foi criado para oferecer segurança financeira aos trabalhadores em momentos de necessidade. Neste fim de ano, ainda é possível consultar e sacar os valores disponíveis em diferentes modalidades.

FGTS 2024 oferece várias modalidades de saque ainda este ano.

Como consultar o saldo do FGTS?

Existem várias formas de consultar o saldo do FGTS, tanto digitais quanto presenciais. Veja as principais opções:

Pelo aplicativo FGTS: Baixe o aplicativo FGTS no seu celular (Android/iOS). Faça login ou, se for o primeiro acesso, realize o cadastro. Verifique o e-mail recebido para ativar sua conta e crie uma senha. Acesse o app e localize a opção “Saldo”. Clique para conferir os valores disponíveis.

Pelo telefone: Ligue para o número 0800 726 0207 do Caixa Cidadão. Informe o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento. Aguarde a informação do saldo.

Nas agências da Caixa: Vá até uma agência da Caixa Econômica Federal. Apresente seus documentos pessoais e comprovantes de vínculo empregatício. Solicite o extrato físico do FGTS.



Modalidades de saque do FGTS

O FGTS pode ser sacado em várias situações, dependendo do motivo e da categoria do trabalhador. Entre as principais modalidades estão:

Aposentadoria. Compra, amortização ou liquidação de financiamento habitacional. Saque-aniversário. Saque calamidade. Demissão sem justa causa. Término de contrato por prazo determinado. Diagnóstico de doenças graves. Rescisão por falência ou morte do empregador. Rescisão por acordo entre trabalhador e empregador. Falecimento do trabalhador.

Outras modalidades incluem:

Suspensão do trabalho avulso.

Conta vinculada sem depósitos por mais de três anos.

Saque de saldo residual inferior a R$ 80,00.

Quais são as formas de sacar o FGTS mesmo trabalhando?

Mesmo sem demissão ou aposentadoria, o FGTS pode ser sacado em algumas condições especiais. Veja exemplos:

Saque calamidade: disponível em casos de desastres naturais em áreas reconhecidas pelo governo.

disponível em casos de desastres naturais em áreas reconhecidas pelo governo. Saque para trabalhadores com idade igual ou superior a 70 anos.

Diagnóstico de doenças graves.

Amortização, liquidação ou pagamento de parcelas de financiamento habitacional.

Saque-aniversário: uma porcentagem do saldo é liberada anualmente, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Saque por doenças graves

Essa modalidade é específica para trabalhadores diagnosticados com condições consideradas graves. Veja algumas das doenças que permitem o saque:

Alienação mental.

Cardiopatia grave.

Cegueira.

Tuberculose ativa.

HIV/AIDS.

Neoplasia maligna.

Paralisia irreversível e incapacitante.

Outras condições incluem:

Hanseníase.

Hepatopatia grave.

Contaminação por radiação.

Doença de Parkinson.

O saque por doenças graves exige comprovação médica e pode ser solicitado diretamente na Caixa.