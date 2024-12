Ainda dá tempo! Veja como GARANTIR sua vaga no Bolsa Família 2025

Veja como garantir a vaga no Bolsa Família 2025 e saiba quais são os critérios necessários para ser incluído no programa.

O Bolsa Família segue sendo um dos principais programas sociais do Brasil, atendendo milhões de pessoas em todo o país.

No último mês de 2024, 20,8 milhões de famílias foram beneficiadas, somando mais de 50 milhões de cidadãos contemplados. Para quem deseja entrar no programa em 2025, é importante estar atento às regras de seleção e manter o Cadastro Único atualizado.

O governo reservou R$ 167,2 bilhões para o Bolsa Família no orçamento de 2025, uma redução de R$ 1,4 bilhão em comparação ao ano anterior.

Para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realizará uma revisão nos cadastros, com foco em famílias unipessoais, compostas por uma única pessoa.

Bolsa Família terá mudanças em 2025. Confira quem tem direito ao benefício e como realizar sua inscrição no Cadastro Único.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família atende famílias em situação de vulnerabilidade social, seguindo critérios definidos por lei. As condições básicas para participar são:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com informações atualizadas.

Ter renda per capita de até R$ 218,00 por mês.

O cálculo da renda per capita é feito somando todos os rendimentos da família e dividindo pelo número de membros. Por exemplo, uma família com sete pessoas e renda total de R$ 1.412 terá uma renda per capita de R$ 201,71, estando dentro do limite.

Famílias unipessoais podem ser incluídas, mas têm menor prioridade. A participação dessas famílias é limitada a 16% do total de beneficiários por município. A prioridade é dada a:

Famílias com crianças e jovens de até 18 anos.

Gestantes.

Famílias com menor renda per capita.

Moradores de rua.

Como se inscrever no Bolsa Família?

A inscrição no Bolsa Família é feita por meio do Cadastro Único, mas estar cadastrado não garante automaticamente o benefício. Mensalmente, o sistema seleciona de forma automatizada as famílias que atendem aos critérios. Para se inscrever:

Agende o atendimento no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. Solicite a inclusão no Cadastro Único. Apresente os documentos necessários (veja lista abaixo). Responda ao questionário socioeconômico. Aguarde a análise do MDS.

Documentos necessários para o cadastro:

Para o representante familiar (maior de 16 anos):

RG ou CNH.

CPF.

Certidão de nascimento ou casamento.

Título de eleitor.

Carteira de trabalho (se houver).

Comprovante de endereço.

Para os demais membros:

Documento de identificação pessoal, como RG ou certidão de nascimento.

Caderneta de vacinação das crianças.

Valores do Bolsa Família em 2025

O valor médio do Bolsa Família é de R$ 680, podendo variar de acordo com a composição familiar. Além do benefício básico de R$ 600, há complementos para grupos específicos:

R$ 150,00 por criança de até 6 anos (Benefício Primeira Infância).

R$ 50,00 por jovem de 7 a 18 anos ou gestante (Benefício Variável Familiar).

R$ 50,00 por bebê de até 6 meses (Benefício Nutrizes).

E quem já recebe, como manter o benefício?

Quem já recebe o Bolsa Família precisa cumprir condicionalidades para manter o pagamento ativo. O MDS realiza revisões periódicas para verificar o atendimento aos critérios, que incluem: