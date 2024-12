Nubank libera Pix com IA; veja como usar o recurso pelo WhatsApp

Nubank permite fazer Pix com inteligência artificial e WhatsApp. Veja como funciona o novo recurso e as instruções para ativar a ferramenta.

O Nubank anunciou um novo recurso que permite aos clientes realizar transferências Pix com ajuda da inteligência artificial e via WhatsApp.

A novidade foi apresentada na última terça-feira (10) e promete facilitar ainda mais as transações financeiras, utilizando tecnologia avançada para agilizar o processo de envio de dinheiro.

As transferências continuam sendo gratuitas e podem ser feitas de duas formas: pelo aplicativo do Nubank, que já começou a liberar a funcionalidade, ou pelo WhatsApp, recurso em fase de testes que estará disponível em breve para todos os clientes. Ambas as opções buscam oferecer praticidade e segurança aos usuários.

Transferências Pix no Nubank agora podem ser feitas com IA e WhatsApp. Confira como usar o serviço e os limites disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Pix via inteligência artificial do Nubank?

A inteligência artificial do Nubank foi projetada para simplificar a experiência do cliente durante as transferências Pix.

No aplicativo, o cliente pode enviar uma mensagem de texto ou um áudio com os dados da transação, como valor e chave Pix, e a IA se encarrega de processar a operação. O cliente só precisa confirmar a transação com a senha antes de concluí-la.

No WhatsApp, a funcionalidade é semelhante, mas com alguns diferenciais. Além de enviar mensagens ou áudios, é possível anexar imagens contendo as informações bancárias do destinatário.

O limite por transação no WhatsApp é de R$ 800, com um máximo diário de R$ 2.400. No aplicativo do Nubank, os limites continuam sendo os definidos pelo cliente anteriormente.

Todas as operações realizadas por IA seguem os mesmos padrões de segurança do Pix convencional, incluindo a necessidade de autenticação por senha.

Que tal conferir?

Passo a passo para usar o Pix via IA no aplicativo Nubank?

Fazer um Pix com IA pelo aplicativo do Nubank é rápido e simples. Siga as instruções abaixo:

Abra o aplicativo e vá até a “Área Pix”.

Toque na barra roxa localizada na parte superior da tela.

Escolha entre enviar uma mensagem de texto ou um áudio com os dados da transferência.

Confirme a operação informando sua senha.

A funcionalidade já está sendo liberada gradualmente para os clientes, permitindo que todos tenham acesso nos próximos dias.

Como usar o Pix via WhatsApp?

O recurso Pix via WhatsApp também está disponível na “Área Pix” do aplicativo do Nubank. Veja como utilizar:

Acesse “Pix no WhatsApp” dentro da “Área Pix”.

Converse com o chatbot do Nubank no WhatsApp, que abrirá automaticamente o aplicativo de mensagens.

No primeiro acesso, insira seu CPF e autorize a integração com a IA.

Após a autorização, envie mensagens ou imagens com os dados da transferência para realizar o envio.

O número oficial do serviço no WhatsApp é +55 (11) 5039-3944. Se outro contato se apresentar como o Nubank, não interaja e desconfie imediatamente.

Vantagens e limites das novas funcionalidades

O Pix via IA e WhatsApp oferece conveniência e flexibilidade para os clientes realizarem transferências. Porém, há algumas limitações no uso: