Aumento da “taxa das blusinhas”: compras na Shein e AliExpress serão mais caras em 2025

Compras internacionais serão mais caras em 2025. Saiba como o aumento da alíquota do ICMS afetará os preços em plataformas como Shein e AliExpress.

A partir de abril de 2025, consumidores que realizam compras em plataformas como Shein e AliExpress enfrentarão mudanças nos preços devido ao aumento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre compras internacionais.

Em princípio, a mudança eleva a alíquota de 17% para 20%, tornando produtos importados menos vantajosos para o consumidor brasileiro.

Atualmente, uma compra de aproximadamente R$ 240 tem um custo final de R$ 330 com os impostos. Com o aumento do ICMS, esse mesmo produto passará a custar cerca de R$ 340. Saiba mais a seguir!

Estados aprovam ICMS mais alto para importações. Veja o que muda para consumidores e como o reajuste pode impactar preços a partir de abril de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como será o aumento do ICMS em 2025?

O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), durante sua 47ª Reunião Ordinária, determinou o reajuste na alíquota do ICMS.

Conhecida popularmente como “taxa das blusinhas”, a nova alíquota entra em vigor a partir de 1º de abril de 2025, adicionando 3% aos preços finais de produtos comprados no exterior.

Atualmente, uma compra de aproximadamente R$ 240 tem um custo final de R$ 330 com os impostos. Com o aumento do ICMS, esse mesmo produto passará a custar cerca de R$ 340.

Isso ocorre porque, além do ICMS, os consumidores também enfrentam a incidência do imposto de importação federal, que permanece em 20% para compras internacionais de até US$ 50.

Motivações por trás do reajuste

De acordo com o Comsefaz, a medida busca equilibrar a competitividade entre produtos nacionais e importados, incentivando o consumo de itens produzidos localmente e fortalecendo a economia interna.

Em nota, o comitê declarou que a mudança visa “promover uma tributação mais justa e proteger o mercado interno diante dos desafios do cenário globalizado”.

O comunicado ainda destacou a importância de se ajustar a tributação considerando o crescimento das plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço, sobretudo em categorias como vestuário, eletrônicos e acessórios.

Ao aumentar o ICMS, os estados esperam fortalecer a indústria nacional, estimular a criação de empregos e promover um ambiente de mercado mais equilibrado.

Como o ICMS será implementado?

A aplicação da nova alíquota será padronizada nos estados brasileiros, mas dependerá da aprovação das respectivas Assembleias Legislativas estaduais nos casos em que a alíquota modal seja inferior a 20%.

Dessa forma, estados que praticam taxas menores precisarão ajustar suas legislações para adequar o novo percentual.

Além disso, a medida considera as alíquotas já praticadas, garantindo que o aumento seja implementado de forma gradual e sem surpresas significativas para os contribuintes e comerciantes.

Planeje-se antes do aumento

Com a mudança prevista para abril de 2025, consumidores que desejam economizar em compras internacionais devem se organizar para adquirir produtos antes dessa data.

Plataformas de gestão online podem ajudar no planejamento financeiro, facilitando o controle de gastos e permitindo que você aproveite os preços atuais antes do aumento de tributos.