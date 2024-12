FGTS saque-aniversário de dezembro: confira as regras e prazos para receber

Verifique como sacar o saque-aniversário de dezembro. Saiba até quando habilitar a modalidade e os prazos para garantir o valor disponível no FGTS.

Com a chegada do fim do ano, muitos brasileiros buscam formas de garantir uma renda extra para lidar com as festas e contas de janeiro.

Nesse contexto, temos uma excelente notícia para quem faz aniversário em dezembro: a possibilidade de contar com o saque-aniversário do FGTS.

A saber, esta é uma modalidade que permite retirar parte do saldo acumulado no fundo. Os detalhes sobre o saque você confere nas linhas a seguir. Acompanhe!

Nascidos em dezembro podem acessar o saque-aniversário do FGTS. Entenda os prazos e veja como garantir seu dinheiro antes do fim do prazo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário para nascidos em dezembro?

Os aniversariantes de dezembro já podem solicitar o saque-aniversário e garantir o valor correspondente. É necessário habilitar a modalidade até 31 de dezembro de 2024.

O recurso ficará disponível para saque até 28 de fevereiro de 2025. Caso não seja retirado até essa data, o valor retornará automaticamente para o fundo do trabalhador.

A modalidade do saque-aniversário possui limites de retirada, que variam conforme o saldo do FGTS. Abaixo, confira as faixas e valores aplicáveis:

Até R$500 : 50% do saldo + R$50.

: 50% do saldo + R$50. De R$500,01 a R$1.000 : 40% do saldo + R$150.

: 40% do saldo + R$150. De R$1.000,01 a R$5.000 : 30% do saldo + R$650.

: 30% do saldo + R$650. De R$5.000,01 a R$10.000 : 20% do saldo + R$1.150.

: 20% do saldo + R$1.150. De R$10.000,01 a R$15.000 : 15% do saldo + R$1.900.

: 15% do saldo + R$1.900. Acima de R$20.000,01: 5% do saldo + R$2.900.

Como habilitar o saque-aniversário no aplicativo FGTS?

Se você deseja aderir ao saque-aniversário e retirar o valor disponível, é necessário realizar o cadastro no aplicativo oficial do FGTS. Siga este passo a passo para ativar a modalidade:

Baixe o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS ( https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/fgts/Paginas/default.aspx ).

e ( ). Cadastre-se ou faça login em sua conta.

Localize a opção de adesão ao saque-aniversário no menu.

Escolha ou adicione uma conta bancária para receber o valor.

Simule o valor do saque para verificar o montante disponível.

Confirme a adesão até 31 de dezembro de 2024.

Após a adesão, o saque pode ser realizado dentro do prazo, respeitando o limite de 28 de fevereiro de 2025. Caso não saque o valor no período estipulado, ele será devolvido ao saldo do FGTS.

O que é o saque-aniversário e como ele funciona?

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar anualmente uma parcela do saldo do FGTS, de acordo com as regras de alíquotas.

Diferentemente do saque-rescisão, que é disponibilizado integralmente apenas em casos de demissão sem justa causa, o saque-aniversário possibilita um acesso antecipado a parte desse recurso.

Entretanto, é importante lembrar que ao optar por essa modalidade, em caso de demissão, o trabalhador não terá acesso ao saldo total do FGTS. Apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo será liberada.

Vale a pena optar pelo saque-aniversário em dezembro?

Muitos trabalhadores preferem habilitar o saque-aniversário em dezembro para lidar com despesas típicas do período, como presentes, festas de Natal e Ano-Novo.

Além disso, contas anuais como IPVA, IPTU e material escolar também pesam no orçamento em janeiro. A possibilidade de acessar esse recurso pode aliviar esses gastos.

Por outro lado, é fundamental avaliar as necessidades de curto e longo prazo, já que o saque-aniversário reduz o saldo disponível em casos de demissão. Antes de aderir, analise suas finanças com cuidado e utilize ferramentas, como aplicativos de gerenciamento financeiro, para planejar o uso desse dinheiro.