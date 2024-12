Meta AI do WhatsApp vai aceitar vídeos e fotos? Saiba tudo sobre a atualização!

A Meta AI está em constante evolução, já que se trata de uma nova funcionalidade do WhatsApp. Em breve, ela vai aceitar outros formatos de identificação além de texto.

A Meta AI é um assistente digital avançado, desenvolvido pela Meta, que utiliza inteligência artificial para facilitar diversas tarefas dentro de plataformas como WhatsApp, Instagram e Facebook.

Projetada para oferecer suporte eficiente, a ferramenta ajuda os usuários a acessar informações, planejar eventos, criar conteúdos visuais e muito mais, tudo diretamente nos aplicativos que já fazem parte do dia a dia.

Agora, a Meta AI está se preparando para uma atualização importante, permitindo que os usuários encaminhem fotos e vídeos diretamente para análise e interação no WhatsApp, otimizando ainda mais a experiência no aplicativo.

Como a Meta AI funciona hoje em dia?

Atualmente, a Meta AI oferece uma ampla gama de funcionalidades que visam simplificar as interações digitais e tornar o uso do WhatsApp mais produtivo. Entre as principais funções, destaca-se a capacidade de responder perguntas comuns com rapidez, oferecendo informações úteis em tempo real.

Além disso, a ferramenta é projetada para ajudar na organização e planejamento, sugerindo locais para eventos, ajudando no gerenciamento de compromissos e até facilitando colaborações em grupos.

Outra funcionalidade importante é a criação de imagens personalizadas. A partir de descrições fornecidas pelos usuários, a Meta AI pode gerar ilustrações para convites ou outros materiais visuais.

A ferramenta também possibilita pesquisas na internet sem a necessidade de alternar entre aplicativos, tornando o processo mais fluido. Por fim, o assistente também ajuda com traduções de idiomas dentro de conversas, aumentando a acessibilidade e eficiência na comunicação.

Ferramenta vai aceitar fotos e vídeos

Com a atualização anunciada, a Meta AI no WhatsApp permitirá que os usuários encaminhem fotos e vídeos diretamente para o assistente digital. Atualmente, o envio de imagens para análise precisa ser feito manualmente, o que pode ser menos prático.

A nova funcionalidade possibilitará o encaminhamento direto, aparecendo como uma opção ao selecionar o arquivo. Além disso, será possível adicionar contexto, como perguntas ou observações, permitindo que a Meta AI forneça respostas mais precisas e personalizadas.

Essa novidade torna a interação mais dinâmica, pois o assistente poderá analisar o conteúdo enviado com maior precisão, adaptando suas respostas às intenções dos usuários.

Caso o usuário não forneça informações adicionais, a Meta AI processará o material com base nos dados disponíveis, oferecendo feedback relevante. Por enquanto, a atualização está disponível apenas para usuários beta, mas promete ser um avanço significativo na usabilidade do assistente.

Como usar a Meta AI pelo WhatsApp?

Utilizar a Meta AI no WhatsApp é simples e prático, projetado para atender tanto usuários individuais quanto grupos. Para acessar a ferramenta, basta clicar no ícone correspondente no aplicativo ou digitar um comando direto na conversa.

A ferramenta pode ser usada para responder perguntas, organizar tarefas, criar conteúdos visuais e realizar outras funções, tudo com criptografia de ponta a ponta, garantindo segurança e privacidade.

Com a integração da nova funcionalidade de envio de fotos e vídeos, o uso da Meta AI se tornará ainda mais intuitivo. O assistente permitirá que os usuários interajam com o conteúdo enviado de forma rápida e prática, agregando mais valor às conversas e tarefas realizadas no aplicativo.

