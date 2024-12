WhatsApp atualiza funções e traz lembretes para conversas esquecidas

Atualização no WhatsApp traz lembretes inteligentes para mensagens não lidas. Entenda como o recurso ajuda a priorizar contatos importantes.

O WhatsApp está testando um novo recurso que promete ajudar os usuários a não deixarem conversas importantes para trás.

Identificado pelo portal especializado WABetaInfo no último sábado (7), o recurso está disponível na versão 2.24.25.29 do WhatsApp Beta para Android.

Em princípio, a novidade utiliza tecnologia para notificar o usuário sobre mensagens não lidas em conversas que o algoritmo considera prioritárias.

WhatsApp testa nova função que lembra usuários de mensagens ignoradas. Veja como funciona a tecnologia baseada em inteligência artificial. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo recurso de lembretes do WhatsApp?

Para garantir que contatos importantes, como família e colegas de trabalho, não sejam esquecidos entre tantas mensagens, o WhatsApp desenvolveu um sistema baseado em inteligência artificial. O recurso:

Analisa automaticamente as conversas mais frequentes e identifica aquelas que podem ser consideradas prioritárias.

Emite notificações periódicas e não invasivas para lembrar o usuário de interagir com mensagens não lidas.

Pode ser ativado pelos usuários nas configurações do WhatsApp Beta.

A ferramenta complementa outra funcionalidade testada recentemente pelo WhatsApp Beta, que notifica os usuários sobre atualizações de Status não vistas de contatos relevantes.

Que tal conferir também?

O que esperar dessa atualização?

Segundo informações do WABetaInfo, o recurso está em fase inicial e ainda não há previsão para o lançamento oficial pela Meta.

Isso significa que, no momento, apenas os usuários do WhatsApp Beta podem testar a novidade. A Meta ainda não confirmou oficialmente o lançamento nem divulgou uma data para que a funcionalidade chegue à versão estável do app.

Informações importantes:

O algoritmo não armazena dados sobre os contatos mais relevantes, o que garante maior privacidade. Caso o app seja reinstalado, o sistema precisará reaprender as conversas prioritárias.

As notificações são projetadas para não serem invasivas, evitando interrupções frequentes para o usuário.

A configuração do recurso é opcional e pode ser habilitada ou desabilitada diretamente nas opções do aplicativo.

O que o recurso pode mudar no uso do app?

A funcionalidade foi pensada para melhorar a interação entre os usuários e seus contatos mais importantes, reduzindo a possibilidade de mensagens esquecidas.

Na prática, isso pode ser útil tanto para compromissos profissionais quanto para manter contato com familiares e amigos.

Além disso, ao garantir que mensagens não passem despercebidas, o recurso pode otimizar a experiência de uso do WhatsApp.

Por enquanto, a tecnologia está em desenvolvimento e será ajustada de acordo com o feedback dos usuários do WhatsApp Beta. Caso seja bem-sucedida, a funcionalidade poderá ser mais um diferencial para o aplicativo em relação aos concorrentes.