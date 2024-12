Bancos oferecem nova modalidade de parcelamento do crédito: chega de dívidas?

As dívidas no cartão de crédito podem alcançar valores assustadores, por isso os bancos estão mudando a forma de parcelamento.

Os bancos brasileiros estão implementando uma nova alternativa de parcelamento para o saldo total do cartão de crédito, prometendo maior flexibilidade financeira aos consumidores.

Essa novidade busca simplificar o pagamento de dívidas acumuladas, permitindo que os clientes refinanciem o saldo total de seus cartões de forma organizada e em parcelas fixas.

O objetivo da mudança é atender à crescente demanda por soluções financeiras que auxiliem na gestão de dívidas, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades em quitar integralmente suas faturas.

Os bancos estão mudando a forma como concedem crédito aos brasileiros. Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como vai funcionar o novo parcelamento do crédito?

O novo parcelamento permitirá que os clientes unifiquem todas as dívidas do cartão de crédito, abrangendo saldos em aberto, vencidos ou a vencer, além de valores de compras parceladas e financiamentos anteriores.

Com essa opção, a dívida será consolidada em uma única operação, com parcelas iguais, taxa de juros fixa e prazo definido. A proposta visa reduzir a complexidade de múltiplos financiamentos e evitar o acúmulo de novas dívidas no futuro.

A iniciativa foi desenvolvida para substituir o uso recorrente do crédito rotativo, conhecido por suas altas taxas de juros, e das opções de parcelamento parciais da fatura. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a nova alternativa busca oferecer mais previsibilidade financeira aos consumidores, permitindo um planejamento mais eficaz e o pagamento de valores fixos mensais.

Esse produto estará disponível de acordo com a decisão de cada emissor de cartões de crédito, que poderá optar por ofertá-lo ou não. A adesão será voluntária e o cliente continuará com acesso às modalidades tradicionais, como o crédito rotativo e o parcelamento parcial da fatura, caso prefira.

Adesão e demais taxas da mudança

A adesão ao parcelamento total do saldo será uma escolha exclusiva do cliente. Cada consumidor poderá decidir se deseja contratar o serviço, considerando sua situação financeira e as condições oferecidas pelo emissor do cartão. Essa flexibilidade garante que ninguém seja obrigado a adotar a nova modalidade, enquanto mantém as alternativas já existentes disponíveis para quem preferir.

As instituições financeiras terão liberdade para definir as taxas de juros aplicáveis, desde que respeitem as normas do Banco Central do Brasil (BC) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). O cálculo das condições financeiras, como encargos e prazos, dependerá da política de crédito de cada banco.

É importante que os consumidores avaliem as condições propostas antes de optar pela adesão, garantindo que a nova modalidade seja vantajosa em comparação às opções tradicionais.

A Febraban destacou que, em caso de parcelas sem juros, não haverá encargos adicionais, desde que os pagamentos sejam realizados pontualmente. No entanto, atrasos no pagamento poderão gerar a incidência de juros e penalidades, como ocorre em outros tipos de financiamento.

Com a implementação desse modelo de parcelamento, o mercado financeiro espera oferecer uma solução mais acessível e eficiente para os consumidores gerirem suas dívidas.

