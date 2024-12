Conta de água muito cara? Veja como conseguir até 50% de desconto na sua fatura

Entenda quem tem direito ao benefício, como funciona o desconto e como se inscrever para pagar menos na fatura de água

Com o objetivo de promover justiça social e garantir o acesso universal à água e esgoto, o Governo Federal sancionou a Lei nº 14.898/2024. A legislação institui a Tarifa Social de Água e Esgoto (TSAE), que oferece um desconto de até 50% na primeira faixa de consumo, equivalente a 15 m³ mensais.

O benefício é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou que possuam membros recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A medida começa a valer a partir de 10 de dezembro de 2024, com prazo de até 24 meses para implementação pelos prestadores de serviços de saneamento básico.

Consumidores podem ser beneficiados com abatimento significativo na conta de água – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tarifa Social de Água e Esgoto oferece abatimento na conta

Descontos aplicados à primeira faixa de consumo

A Tarifa Social de Água e Esgoto oferece um desconto que pode chegar a 50% do valor da tarifa padrão na primeira faixa de consumo. Essa faixa corresponde aos primeiros 15 m³ de água utilizados mensalmente por uma residência.

Caso o consumo ultrapasse essa quantidade, o valor excedente é cobrado com a tarifa normal.

O desconto também pode ser limitado a 7,5% do valor do Bolsa Família, atualmente fixado em R$ 600, o que representa um abatimento de até R$ 45. A regra é que prevaleça o menor valor entre os dois critérios.

Inscritos no CadÚnico podem se beneficiar

Podem solicitar a Tarifa Social de Água e Esgoto:

Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo;

Beneficiários do BPC, incluindo idosos e pessoas com deficiência;

Famílias que comprovem situação de vulnerabilidade social e atendam aos critérios de renda estabelecidos pela lei.

A inclusão no programa é automática para os inscritos no CadÚnico. No entanto, quem não for incluído pode solicitar o benefício diretamente à prestadora de serviços de água e esgoto de sua cidade, apresentando documentos como RG, CPF e comprovante de inscrição no CadÚnico.

Como solicitar o desconto na conta de água?

Inscrição automática

A maioria das famílias elegíveis será automaticamente incluída no programa, graças ao cruzamento de dados do CadÚnico pelas empresas de saneamento. Esse sistema visa garantir que o benefício chegue de forma eficiente e sem burocracia às pessoas que mais precisam.

Solicitação manual

Se a inclusão automática não ocorrer, os interessados podem fazer o pedido diretamente na empresa responsável pelo fornecimento de água e esgoto do município. É necessário apresentar documentos de identificação e comprovantes de renda e residência.

Importância da universalização do acesso à água

A água potável é essencial para a saúde, higiene e qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a falta de acesso a saneamento básico está diretamente ligada a doenças infecciosas e altas taxas de mortalidade infantil.

A Tarifa Social de Água e Esgoto representa um avanço significativo na redução dessas desigualdades. Ao aliviar o peso financeiro das contas, o programa possibilita que as famílias priorizem outros gastos essenciais, como alimentação, saúde e educação.

Controle social e financiamento do programa

Transparência na gestão

A Lei nº 14.898/2024 determina que as empresas de saneamento divulguem anualmente o número de beneficiários da Tarifa Social. Também é exigida a publicação de uma lista de prestadores que cumprem as normas, garantindo mais transparência e controle social.

Financiamento da Tarifa Social

O benefício é financiado principalmente por subsídio cruzado, no qual consumidores de outras categorias pagam valores adicionais para custear os descontos oferecidos. Além disso, a lei prevê a criação da Conta de Universalização do Acesso à Água, que complementará os recursos necessários.

Benefícios adicionais para as famílias atendidas

Além do desconto na conta, a lei estabelece que as famílias beneficiárias sem ligação de água e esgoto poderão solicitar a instalação gratuitamente. Essa medida é fundamental para garantir que mais pessoas tenham acesso ao saneamento básico de forma integral.

Política pública reforça redução das desigualdades

A Tarifa Social de Água e Esgoto é uma política pública que reforça o compromisso com a redução das desigualdades no Brasil. O desconto de até 50% nas contas de água e a gratuidade na instalação de serviços básicos são passos importantes para melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda.

Se você se enquadra nos critérios, procure saber se sua família já foi incluída no programa ou entre em contato com a empresa de saneamento da sua cidade para solicitar o benefício. Afinal, a economia na conta de água pode ser um alívio significativo para o orçamento familiar.