7 modelos de celular Xiaomi que valem cada centavo – confira e faça a escolha certa

Opções que unem tecnologia avançada, desempenho confiável e preços que cabem no bolso dos consumidores brasileiros

A Xiaomi (xiaomidobrasil.com) consolidou-se como uma das marcas mais confiáveis e inovadoras no mercado de smartphones. Seus dispositivos se destacam pelo equilíbrio entre preço e desempenho, tornando-se uma opção popular entre consumidores que buscam qualidade sem abrir mão da economia.

Desde modelos básicos até aparelhos premium, a fabricante chinesa oferece soluções para diferentes perfis de usuários, garantindo boa performance, design moderno e excelente autonomia de bateria.

Além disso, a marca é reconhecida por integrar recursos avançados em dispositivos com preços competitivos. Seja para tarefas diárias, como acessar redes sociais, ou atividades mais exigentes, como jogos e edição de vídeos, a Xiaomi tem um smartphone que atende às suas necessidades.

Confira agora 7 modelos que valem cada centavo investido.

1. Xiaomi Redmi 12C Dual SIM: simplicidade e economia

O Redmi 12C Dual SIM é um modelo básico e acessível, ideal para quem busca um smartphone funcional e com ótimo custo-benefício.

Ele possui uma tela LCD de 6,71 polegadas, resolução de 720 x 1650 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. O dispositivo conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, suficiente para tarefas do dia a dia.

Avaliado com 4,6 de 5 estrelas em lojas online, o modelo se destaca pela câmera traseira de 50 MP, mas tem limitações em bateria e desempenho em atividades mais intensas.

Destaques:

Tela ampla e preço acessível.

Câmera traseira de 50 MP.

2. Redmi 14C: desempenho equilibrado para multitarefas

O Redmi 14C oferece um bom equilíbrio entre preço e desempenho. Ele conta com uma tela de 6,88 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando ótima fluidez em vídeos e jogos. Equipado com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, atende bem a usuários exigentes.

O sistema de câmera inclui um sensor principal de 50 MP e uma frontal de 13 MP. Disponível a partir de R$ 1.027, o modelo tem design elogiado, mas pode desapontar em tarefas muito pesadas.

Destaques:

Tela com alta taxa de atualização.

Amplo espaço de armazenamento.

3. Redmi 13C 4G: imersão e custo-benefício

O Redmi 13C 4G é ideal para quem deseja uma experiência imersiva sem gastar muito. Sua tela LCD de 6,74 polegadas tem taxa de atualização de 90 Hz, oferecendo boa qualidade visual. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, suporta bem aplicativos e jogos leves.

As câmeras traseiras incluem sensores de 50 MP, 2 MP e 2 MP, enquanto a câmera frontal tem 8 MP. Apesar do bom desempenho, o carregador fora do padrão brasileiro é motivo de reclamação.

Destaques:

Tela fluida e câmeras versáteis.

Armazenamento amplo.

4. Redmi Note 13 5G: potência e eficiência a preço competitivo

Com tela de 6,67 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, o Redmi Note 13 5G combina desempenho e qualidade de imagem. O processador Octa Core de 2,8 GHz e os 8 GB de RAM garantem fluidez em multitarefas e jogos.

Sua câmera traseira de 108 MP e a frontal de 16 MP são pontos fortes, especialmente para amantes de fotografia. O modelo, encontrado por R$ 1.600, é criticado pela necessidade de adaptador para o carregador.

Destaques:

Câmeras de alta resolução.

Processador eficiente.

5. Redmi Note 13 Pro 5G: tecnologia avançada para tarefas pesadas

O Redmi Note 13 Pro 5G é um modelo premium que impressiona com sua tela AMOLED de 6,67 polegadas, resolução Quad HD e taxa de atualização de 120 Hz. Equipado com um processador Octa Core de 2,4 GHz, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, entrega desempenho de ponta.

A câmera traseira de 200 MP é destaque, oferecendo imagens e vídeos em alta definição. Com preço de R$ 2.630, o modelo é perfeito para usuários que buscam tecnologia avançada, apesar das críticas à bateria.

Destaques:

Câmera traseira de 200 MP.

Tela com qualidade superior.

6. Redmi Note 12 Pro 5G: equilíbrio entre custo e performance

O Redmi Note 12 Pro 5G se destaca pela tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Seu processador Dimensity 1080 e as opções de até 12 GB de RAM garantem excelente desempenho.

O conjunto de câmeras inclui um sensor principal de 50 MP, além de opções ultra-wide e macro. Disponível a partir de R$ 1.879, é uma escolha sólida para quem busca equilíbrio entre preço e recursos.

Destaques:

Conjunto de câmeras versátil.

Tela imersiva com alta qualidade.

7. Poco X5 5G: um intermediário com recursos avançados

O Poco X5 5G combina tela AMOLED de 6,67 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e conectividade 5G, garantindo fluidez em jogos e aplicativos. Seu processador Snapdragon 695 e 6 GB de RAM oferecem bom desempenho para uso diário.

O conjunto de câmeras inclui um sensor principal de 48 MP e uma frontal de 13 MP. Com bateria de 5.000 mAh e preço acessível, é uma das opções mais completas na faixa de R$ 1.493.

Destaques:

Tela AMOLED com taxa de 120 Hz.

Bom desempenho para aplicativos e jogos.

Como escolher o modelo que combina com você

Antes de decidir, considere suas necessidades.

Para tarefas básicas, o Redmi 12C oferece boa funcionalidade por um preço baixo. Já para fotografia ou jogos, modelos como o Redmi Note 13 Pro 5G e Poco X5 5G são mais indicados. Avalie também aspectos como duração da bateria e compatibilidade com acessórios locais.

Com 7 opções para diferentes perfis e orçamentos, a Xiaomi continua sendo uma escolha certeira para quem busca tecnologia e custo-benefício.