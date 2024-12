Sintomas que você nunca imaginou que poderiam ser falta de vitamina D

A vitamina D, conhecida como a “vitamina do sol”, é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Além de contribuir para a saúde óssea, essa vitamina desempenha papéis cruciais na imunidade, saúde cardiovascular e até no bem-estar emocional.

Contudo, sua deficiência é mais comum do que se imagina, mesmo em países tropicais como o Brasil, onde a exposição solar é abundante.

Muitas vezes, os sinais da falta de vitamina D são sutis e fáceis de confundir com outros problemas de saúde. Isso torna essencial o conhecimento dos sintomas e a atenção a qualquer mudança no corpo que possa indicar essa carência.

Uma das consequências da falta de vitamina D é a depressão – Crédito: frrepik / Freepik

Por que a vitamina D é tão importante?

A vitamina D é única entre os nutrientes porque pode ser sintetizada pelo corpo através da exposição à luz solar. Essa vitamina lipossolúvel é essencial para a absorção de cálcio e fósforo, componentes indispensáveis para a formação e manutenção dos ossos e dentes.

Além disso, a vitamina D desempenha outros papéis importantes, como:

Regulação do sistema imunológico : Ajuda o corpo a combater infecções e inflamações.

: Ajuda o corpo a combater infecções e inflamações. Manutenção da saúde cardiovascular : Contribui para níveis adequados de cálcio no sangue, reduzindo o risco de problemas cardíacos.

: Contribui para níveis adequados de cálcio no sangue, reduzindo o risco de problemas cardíacos. Influência na saúde mental : Baixos níveis de vitamina D têm sido associados a distúrbios de humor, como depressão e ansiedade.

: Baixos níveis de vitamina D têm sido associados a distúrbios de humor, como depressão e ansiedade. Função muscular: Reduz a fadiga e melhora a força muscular.

No entanto, mesmo com tantas funções vitais, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de deficiência de vitamina D, segundo o American Journal of Clinical Nutrition.

Sinais de que pode estar faltando vitamina D no seu corpo

Embora os sintomas sejam variados e muitas vezes inespecíficos, a deficiência de vitamina D pode afetar o organismo de várias formas. Confira os principais sinais de alerta:

Fadiga e fraqueza muscular

O cansaço constante e a dificuldade em realizar tarefas simples podem ser causados pela baixa produção de energia celular associada à falta de vitamina D. Essa deficiência também compromete a força muscular, dificultando atividades físicas do dia a dia.

Dores ósseas e articulares

A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, sendo indispensável para a saúde óssea. Sua carência pode causar dores persistentes nos ossos e aumentar o risco de osteoporose e fraturas, especialmente em idosos.

Baixa imunidade

A ausência dessa vitamina enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e resfriados frequentes.

Queda de cabelo

Embora a queda de cabelo possa ser causada por vários fatores, a deficiência de vitamina D está relacionada ao ciclo capilar, interferindo no crescimento e na retenção dos fios.

Alterações de humor e depressão

A vitamina D influencia neurotransmissores como a serotonina, que regula o humor. Sua ausência está associada ao aumento de casos de depressão e ansiedade.

Dificuldade de concentração

Problemas cognitivos, como falta de foco e memória fraca, também podem ser sinais de deficiência. Estudos sugerem que a vitamina D desempenha um papel importante na saúde cerebral.

Problemas dentários

A deficiência de vitamina D pode levar a cáries, gengivite e outros problemas bucais, já que compromete a absorção de cálcio e o fortalecimento dos dentes.

Como prevenir e tratar a deficiência de vitamina D?

Exposição solar regular

A principal fonte de vitamina D é a luz solar. Recomenda-se exposição direta ao sol por cerca de 15 a 30 minutos, de duas a três vezes por semana, preferencialmente antes das 10h ou após as 15h.

Alimentação rica em vitamina D

Embora a produção pela pele seja a principal fonte, alguns alimentos também fornecem vitamina D. Entre eles, destacam-se:

Peixes gordurosos como salmão, atum e sardinha;

Gema de ovo;

Leite e cereais fortificados;

Fígado bovino.

Suplementação sob orientação médica

Em casos de deficiência diagnosticada, a suplementação de vitamina D pode ser indicada. É fundamental realizar exames periódicos e seguir a orientação de um profissional de saúde para ajustar a dose de acordo com as necessidades individuais.

Efeitos da deficiência em longo prazo

Se não tratada, a falta de vitamina D pode causar complicações graves, como:

Osteoporose e aumento do risco de fraturas;

Maior predisposição a infecções crônicas;

Desenvolvimento de doenças cardiovasculares;

Agravamento de transtornos emocionais e cognitivos.

Por isso, é essencial adotar medidas preventivas e buscar acompanhamento médico para manter os níveis adequados de vitamina D no organismo.