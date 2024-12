Não sabe mexer na Meta AI no WhatsApp? Veja algumas utilidades para começar a usá-la no dia a dia!

A Meta AI do WhatsApp pode ser bastante útil, mas muitas pessoas ainda não sabem quais as principais funções que podem utilizar.

A Meta, gigante tecnológica responsável pelo WhatsApp, Facebook e Instagram, trouxe uma inovação que promete transformar a experiência digital dos usuários.

A Meta AI, assistente de inteligência artificial da empresa, está integrada diretamente aos aplicativos mais utilizados pelos brasileiros, oferecendo uma nova dimensão de interatividade e praticidade.

Desenvolvida com base no modelo avançado Llama 3.2, essa ferramenta permite realizar tarefas variadas de forma rápida e intuitiva. Seja para responder perguntas, criar conteúdos ou até mesmo gerar imagens, a Meta AI surge como uma aliada para o dia a dia.

Confira todos os recursos da Meta AI

A Meta AI traz uma série de funcionalidades que ampliam o uso dos aplicativos da Meta. A ferramenta é gratuita e simples de usar, entendendo a linguagem natural dos usuários sem necessidade de comandos técnicos.

Abaixo, confira os principais recursos disponíveis, mostrando como essa inteligência artificial pode facilitar suas tarefas e melhorar sua experiência nas plataformas. Você pode se surpreender!

Assistente para ajudar no dia a dia

A Meta AI foi projetada para interações humanizadas, respondendo perguntas e ajudando em atividades rotineiras. Desde sugestões de filmes e ideias para decoração até a criação de listas de mercado, o assistente entende comandos em linguagem natural, tornando a experiência prática e acessível.

Esse recurso destaca-se pela capacidade de fornecer respostas rápidas e personalizadas, adaptadas às necessidades do usuário.

Criação de textos

Para quem busca agilidade na produção de conteúdo, a Meta AI é uma ferramenta valiosa. Com ela, é possível encurtar textos longos, reformular frases para um tom mais profissional ou criar conteúdos do zero. Estudantes podem utilizá-la para gerar perguntas de estudo baseadas em temas específicos, enquanto profissionais encontram suporte na criação de e-mails e mensagens com tom adequado.

Imagine a imagem que quiser

Uma das funcionalidades mais impressionantes da Meta AI é a capacidade de criar imagens a partir de descrições textuais. Usando o comando “/imagine”, os usuários podem gerar representações visuais personalizadas com base em suas ideias. Essa ferramenta tem ganhado destaque nas redes sociais por sua criatividade e aplicabilidade em diversas áreas, como marketing, design e entretenimento.

Interação em grupos do WhatsApp

A Meta AI também pode ser usada em grupos do WhatsApp, tornando as conversas mais dinâmicas e interativas. Para isso, basta mencionar “@MetaAI” durante o bate-papo em grupo. A inteligência artificial responde perguntas feitas por qualquer participante, permitindo que todos interajam com o assistente de forma colaborativa e enriquecendo o debate.

Restaurar IA para o estado original

Se desejar redefinir a experiência com a Meta AI, é possível usar o comando “/reset-ai”. Isso apaga os registros das conversas da IA nos servidores da Meta, restaurando o assistente ao seu estado padrão. Esse recurso é útil para manter as interações organizadas e garantir a privacidade do usuário.

Respostas com fotografias

Outro recurso em desenvolvimento é a capacidade de identificar e interagir com imagens enviadas pelos usuários. Com ele, será possível tirar uma foto e pedir para a Meta AI identificar objetos, criar legendas criativas ou até mesmo editar a imagem. Embora essa funcionalidade ainda esteja em fase de liberação, ela promete ser uma das ferramentas mais interessantes da plataforma.

