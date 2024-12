Retrospectiva Spotify 2024 já está disponível; veja as músicas e artistas mais escutados do ano

Veja como acessar a Retrospectiva Spotify 2024 e confira os artistas e músicas que marcaram o ano globalmente e no Brasil.

Chegou o momento tão aguardado por muitos: a chegada da Retrospectiva Spotify 2024. Também chamada de Spotify Wrapped, a restrospectiva já pode ser acessada pelos usuários.

A experiência interativa reúne informações sobre suas músicas, artistas e gêneros mais ouvidos ao longo do ano. A novidade foi liberada nesta quarta-feira (4) e inclui recursos exclusivos para personalizar ainda mais a experiência de cada usuário.

E este ano traz novidades. Os usuários podem explorar novas funções, como por exemplo uma nova seção dedicada a podcasts, com mensagens de criadores populares. Confira!

Taylor Swift lidera no Spotify Wrapped 2024, com recordes impressionantes. Veja os destaques globais e nacionais e como acessar a sua retrospectiva personalizada. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como acessar a Retrospectiva Spotify 2024?

Para acessar a Retrospectiva, basta clicar no banner que aparece na tela inicial do aplicativo para Android, iOS ou computador. Caso o banner não esteja visível, certifique-se de que o app está atualizado para a versão mais recente.

Entre as novidades deste ano, os usuários podem explorar funções como “Sua Jornada Musical”, que revela como os estilos musicais variaram ao longo do ano, e “Seu Artista Principal Reimaginado”, que destaca o artista mais escutado. Há também uma seção dedicada a podcasts, com mensagens de criadores populares.

Que tal conferir também?

Destaques globais da Retrospectiva

No cenário global, Taylor Swift liderou como a artista mais ouvida em 2024, com mais de 26,6 bilhões de streams. Seu álbum The Tortured Poets Department: The Anthology foi o mais escutado, seguido por Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, e Short N’ Sweet, de Sabrina Carpenter.

As músicas mais ouvidas mundialmente incluem:

“Espresso”, de Sabrina Carpenter – 1,6 bilhão de streams. “Beautiful Things”, de Benson Boone. “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish. “Gata Only”, de FloyyMenor e Cris Mj. “Lose Control”, de Teddy Swims.

Destaques no Brasil

No Brasil, Henrique & Juliano foram os artistas mais ouvidos, seguidos por MC Ryan SP e Ana Castela. Os álbuns mais populares no país incluem To Be (Ao Vivo Em Brasília) e O Céu Explica Tudo (Ao Vivo), ambos da dupla sertaneja.

As músicas mais escutadas no Brasil em 2024 foram:

“THE BOX MEDLEY FUNK 2”, por THE BOX e diversos artistas. “Barulho Do Foguete (Ao Vivo)”, por Zé Neto & Cristiano. “Gosta De Rua (Ao Vivo)”, por Felipe e Rodrigo. “MTG QUEM NÃO QUER SOU EU”, por DJ TOPO, Mc Leozin e outros. “Let’s Go 4”, por Dj GBR e diversos artistas.

Playlists e podcasts mais escutados

As playlists mais ouvidas no Brasil refletem a diversidade musical do país. Entre elas estão:

Top Brasil

Esquenta Sertanejo

Funk Hits

Pagodeira

Potência Sertaneja

Os podcasts também tiveram destaque no Spotify Wrapped 2024. Os mais populares incluem:

“Café Com Deus Pai”

“Podpah”

“Psicologia na Prática”

“Jota Jota Podcast”

“Inteligência Ltda”

Por categoria, os líderes foram: