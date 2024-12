Bolsa Família 2025: veja as regras que você precisa seguir para continuar recebendo

Bolsa Família 2025 exige cumprimento de novas regras para manter o benefício. Veja os critérios, calendário de pagamentos e como atualizar seus dados.

O Bolsa Família seguirá em 2025 como suporte para milhões de famílias brasileiras, mas para continuar recebendo o benefício, é indispensável atender às regras do programa.

Com o início do novo ano, o Governo Federal reforça a necessidade de manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e de cumprir as condições estabelecidas.

Entre os critérios estão requisitos como a frequência escolar dos jovens e o acompanhamento da saúde das crianças e gestantes. Confira a seguir.

Beneficiários do Bolsa Família devem seguir exigências para receber o benefício em 2025. Saiba o que fazer para garantir os pagamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Regras para continuar recebendo o Bolsa Família em 2025

Os beneficiários devem atender aos seguintes critérios para manter o benefício ativo:

Inscrição no CadÚnico : os dados precisam estar atualizados nos últimos 24 meses.

: os dados precisam estar atualizados nos últimos 24 meses. Renda familiar : é necessário comprovar uma renda mensal per capita de até R$ 218.

: é necessário comprovar uma renda mensal per capita de até R$ 218. Educação : crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos devem estar matriculados e frequentar a escola com regularidade.

: crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos devem estar matriculados e frequentar a escola com regularidade. Vacinação : é exigido que crianças de até 6 anos estejam com o calendário vacinal completo.

: é exigido que crianças de até 6 anos estejam com o calendário vacinal completo. Gestantes: devem realizar o pré-natal conforme orientações médicas.

O descumprimento dessas regras pode levar ao bloqueio ou cancelamento do benefício.

Como atualizar os dados no CadÚnico?

A atualização do CadÚnico é importante para garantir a continuidade do Bolsa Família. Veja como realizar o processo:

Reúna os documentos de todos os membros da família: CPF, RG, certidões de nascimento ou casamento e comprovante de residência.

Dirija-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou unidade responsável pelo CadÚnico na sua cidade.

Informe qualquer mudança na composição familiar, endereço ou renda.

Solicite a atualização dos dados e guarde o comprovante emitido pelo atendente.

A atualização deve ser feita dentro dos prazos estipulados pelo programa para evitar a interrupção dos pagamentos.

Pagamentos do Bolsa Família em dezembro de 2024

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas:

Final do NIS Data de Pagamento 1 10 de dezembro 2 11 de dezembro 3 12 de dezembro 4 13 de dezembro 5 16 de dezembro 6 17 de dezembro 7 18 de dezembro 8 19 de dezembro 9 20 de dezembro 0 23 de dezembro

Como verificar o pagamento?

Para consultar os valores disponíveis e a data do pagamento, siga os passos abaixo: