SiSU 2025 traz NOVA modalidade de cota: confira novo grupo contemplado!

O SiSU vai instaurar mais uma modalidade de cota para ajudar estudantes de outras classes sociais a entrarem na universidade.

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é uma ferramenta essencial para democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. Através dele, milhares de estudantes conseguem realizar o sonho de entrar para o Ensino Superior.

Ao longo dos anos, as cotas têm desempenhado um papel importante na inclusão de grupos historicamente desfavorecidos, garantindo maior equidade na ocupação das vagas em universidades públicas.

Essas políticas de ação afirmativa buscam não apenas corrigir desigualdades educacionais, mas também promover a diversidade nos espaços acadêmicos. Recentemente, novas mudanças foram anunciadas, trazendo mais um avanço na busca por oportunidades igualitárias para estudantes em condições específicas.

O SiSU vai ter uma nova modalidade de cota para ajudar ainda mais estudantes. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quais as cotas atuais do sistema?

O SiSU já conta com um conjunto robusto de políticas de cotas que abrangem diferentes perfis de estudantes, visando atender à pluralidade do público que participa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Atualmente, o sistema oferece as seguintes modalidades de cotas:

Cotas para estudantes de escolas públicas : Destinadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.

: Destinadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Cotas raciais : Voltadas para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, reconhecendo a necessidade de ações afirmativas para esses grupos.

: Voltadas para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, reconhecendo a necessidade de ações afirmativas para esses grupos. Cotas para pessoas com deficiência : Garantem acesso a alunos com necessidades especiais, promovendo a inclusão e a igualdade de condições.

: Garantem acesso a alunos com necessidades especiais, promovendo a inclusão e a igualdade de condições. Cotas para estudantes quilombolas: Introduzidas recentemente, asseguram vagas a membros de comunidades quilombolas, ampliando a representatividade acadêmica.

Essas categorias refletem o compromisso do governo em atender a diferentes necessidades sociais, reconhecendo a importância de oferecer condições equitativas para que todos tenham acesso à educação superior. Cada modalidade é regulamentada de forma a garantir que as vagas sejam preenchidas por aqueles que realmente se enquadram nos critérios estabelecidos.

SiSU vai liberar nova cota para acesso à universidade

Com as recentes mudanças anunciadas pelo governo, o SiSU passará a contemplar também estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou comunitárias localizadas em áreas rurais. Essa nova modalidade de cota tem como objetivo atender um grupo específico que, até então, não tinha suas condições consideradas de forma diferenciada no processo seletivo.

O Ministério da Educação (MEC) explicou que a medida busca garantir que jovens do campo tenham as mesmas oportunidades de acesso ao ensino superior que os estudantes de áreas urbanas.

Para ser elegível, o candidato deverá comprovar que cursou integralmente o ensino médio em uma escola situada em área rural ou que atenda predominantemente populações do campo, como agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e acampados da reforma agrária.

Caso as vagas destinadas a essa cota específica não sejam totalmente preenchidas, elas serão direcionadas, prioritariamente, para outros grupos já beneficiados pelo sistema, como estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência. Somente após essa etapa, as vagas remanescentes serão abertas à ampla concorrência.

