Moeda de 25 centavos está valendo R$ 120? Colecionadores estão comprando ESTE modelo

Hoje em dia, não é difícil encontrar pessoas dispostas a pagar um bom dinheiro em itens de colecionador. Uma simples moeda, por exemplo, pode valer muito.

Poucas pessoas imaginam que uma simples moeda pode alcançar um valor muito superior ao seu uso habitual no mercado. No entanto, existem casos em que características específicas transformam objetos do dia a dia em peças valiosas para colecionadores.

Em alguns casos, detalhes quase imperceptíveis podem determinar a raridade e, consequentemente, o preço que pode ser alcançado em negociações. Ou seja, o valor máximo não significa necessariamente o que você vai ganhar.

Essa valorização não depende apenas da idade da peça, mas também de particularidades que chamam a atenção no universo da numismática. Dessa forma, é bom, além de ter o item, saber como conservá-lo.

Quer tentar a sorte de faturar uma graninha? Veja se você tem essa moeda em casa! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Essa simples moeda pode valer R$ 120

Entre as moedas brasileiras valorizadas, destaca-se um exemplar de 25 centavos cunhado em 2020, pertencente à segunda família do Plano Real. À primeira vista, essa moeda pode parecer comum, mas algumas de suas características e um detalhe específico aumentam significativamente seu valor no mercado numismático.

Produzida com bronze sobre aço, a moeda possui 25 milímetros de diâmetro, pesa 7,55 gramas e tem espessura de 2,25 milímetros. O bordo é serrilhado, e o eixo segue o padrão reverso moeda, com alinhamento horizontal.

No anverso, destaca-se a efígie de Manuel Deodoro da Fonseca, ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico “Brasil”. Já no reverso, o design apresenta o valor facial “25 centavos” acompanhado do ano de cunhagem e linhas diagonais de fundo. A circulação desse modelo iniciou-se em 1998 e permanece ativa, sendo um exemplar típico da série atual do real.

O que diferencia a moeda de 2020 de outras similares é um erro de fabricação raro chamado “reverso invertido”. Exatamente por essa razão, algumas moedas desse lote se destacam, despertando grande interesse entre os colecionadores e alcançando valores impressionantes, podendo chegar a R$ 120 em casos específicos.

Saiba mais: 13º salário começa a ser PAGO; veja quem recebe e o calendário ainda hoje (27)

Em qual situação ela pode valer o preço cheio?

A moeda de 25 centavos de 2020 só atinge valores elevados quando apresenta o reverso invertido. Esse detalhe consiste em um desalinhamento entre as faces da moeda. Para identificar, basta segurar a peça com o anverso voltado para si e girá-la de baixo para cima.

Caso o reverso esteja de cabeça para baixo, a moeda é classificada como reverso invertido. Essa característica resulta de um erro técnico durante o processo de cunhagem, tornando cada exemplar único e altamente cobiçado.

Embora moedas com reverso invertido sejam raras, sua valorização também depende da conservação. Moedas em estado impecável, sem arranhões ou desgastes, alcançam os maiores valores no mercado. Além disso, o interesse por esse tipo de erro dá um dinheiro bom pela escassez de registros sobre a quantidade de peças emitidas, o que eleva ainda mais seu apelo entre colecionadores.

Fique de olho: Ainda dá tempo! Confira os prazos do saque-aniversário do FGTS

Como vender uma moeda rara?

Para vender uma moeda com características raras, como o reverso invertido, é importante garantir a autenticidade e preservação do item. Utilize luvas ou pinças para manuseá-la e armazene a peça em locais protegidos contra umidade e temperaturas extremas. Além disso, considere a certificação por especialistas em numismática, que podem atestar a originalidade e o estado da moeda.

Escolha canais confiáveis para negociação, como leilões especializados, lojas de numismática renomadas ou plataformas online seguras. Ao anunciar, detalhe a condição da moeda e destaque a característica rara. Dessa forma, é possível atrair colecionadores interessados e maximizar o valor obtido, garantindo uma transação vantajosa e segura. Boa sorte!

Veja também: Feirão Limpa Nome: número 0800 do Serasa ajuda a quitar dívidas até 29/11