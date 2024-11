Brasileiros do CadÚnico podem receber de R$ 134 a R$ 201 mensais: veja como solicitar

Milhares de famílias brasileiras enfrentam desafios diários para atender às necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação. Programas de transferência de renda têm sido uma ferramenta essencial para mitigar os efeitos da pobreza e oferecer melhores condições de vida.

Recentemente, um programa voltado às famílias em situação de vulnerabilidade foi lançado, com valores que variam entre R$ 134 e R$ 201. A iniciativa busca complementar a renda familiar e fortalecer o acesso a outros benefícios sociais.

Com critérios específicos e faixas de pagamento ajustadas à composição e às condições de cada família, o programa se apresenta como um suporte crucial para quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Inscritos no CadÚnico podem obter auxílio social – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Programa auxilia famílias em situação de pobreza

O Renda Campinas foi criado para substituir o Cartão Nutrir Emergencial, implementado durante a pandemia. Ele atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, priorizando aquelas com renda mensal per capita de até R$ 210.

O benefício é depositado diretamente na conta bancária dos beneficiários cadastrados, eliminando a necessidade de cartões específicos.

Atualmente, o programa alcança mais de 25 mil famílias em Campinas, mas a meta é ampliar esse número para incluir todas as famílias que se enquadram nos critérios.

Requisitos para receber o benefício

Renda familiar per capita de até R$ 210.

Residir em Campinas há pelo menos dois anos.

Estar inscrito e com o cadastro atualizado no CadÚnico.

Ser atendido por algum serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município.

As três faixas de pagamento

O valor do benefício varia de acordo com a composição e as condições da família. O cálculo é realizado pela prefeitura, com base nas informações do CadÚnico e nos dados fornecidos pelos serviços de assistência social.

Faixas de pagamento

R$ 201: destinado a famílias chefiadas por mulheres com duas ou mais crianças de até seis anos ou com pessoas idosas (entre 60 e 65 anos) que ainda não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). R$ 156: para famílias com três ou mais integrantes, incluindo crianças, pessoas idosas ou indivíduos com deficiência. R$ 134: direcionado a famílias com pelo menos uma situação de vulnerabilidade, independentemente do número de membros.

Como consultar e acessar o benefício

A consulta ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo utilizado para pagamentos de outros programas sociais. A plataforma permite verificar se a família foi contemplada, consultar as próximas parcelas e acessar o histórico de pagamentos.

Caso haja pendências no cadastro, a prefeitura de Campinas informa que novos beneficiários serão incluídos gradualmente, conforme a análise dos dados.

O Renda Campinas e a progressão social

Além de fornecer suporte financeiro, o programa tem como objetivo auxiliar famílias a conquistarem maior autonomia econômica. Desde sua implementação, em janeiro de 2023, mais de 8.600 famílias deixaram de depender do benefício, com 78% delas registrando aumento de renda.

Esses dados demonstram que a transferência de renda não apenas ajuda na subsistência, mas também impulsiona o acesso ao mercado de trabalho e a atividades autônomas. Entre os beneficiários, 30% atuam como trabalhadores informais, enquanto 15% estão empregados com carteira assinada.

Como se inscrever no Renda Campinas

Famílias interessadas devem estar atentas aos seguintes passos:

Cadastro no CadÚnico: Certifique-se de que o registro está atualizado, especialmente em relação à composição familiar e à renda. Consulta ao SUAS: Verifique se você está sendo atendido por algum serviço de assistência social no município. Contato com a prefeitura: Utilize os canais digitais ou presenciais para confirmar se atende aos critérios do programa e se há pendências de documentos.

Frequência de pagamento e datas importantes

O Renda Campinas tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, desde que a família continue atendendo aos requisitos. Os pagamentos ocorrem mensalmente, sempre no dia 25 ou no dia útil seguinte.

Em casos de dúvidas ou dificuldades no acesso ao benefício, a Secretaria de Assistência Social oferece suporte por meio de canais digitais, como o portal oficial e o aplicativo Caixa Tem.

Um programa para reduzir desigualdades

O Renda Campinas é um exemplo de como programas de transferência de renda podem transformar a vida de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com critérios claros e valores ajustados às condições de cada grupo, ele oferece mais do que apoio financeiro: proporciona um caminho para a autonomia e a inclusão social.

Se você atende aos requisitos, não deixe de conferir sua elegibilidade e garantir o benefício. O suporte pode ser o primeiro passo para uma vida mais digna e estável.