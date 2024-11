IPTU de imóveis alugados: afinal, quem deve pagar? Proprietário ou inquilino? Confira

Com o fim de um ano e a aproximação do próximo, é comum que dúvidas surjam em relação ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), especialmente para quem aluga um imóvel.

A cobrança desse tributo municipal é obrigatória para todos os imóveis localizados em áreas urbanas, sejam eles residenciais, comerciais ou terrenos.

Embora, legalmente, a responsabilidade inicial pelo pagamento do IPTU seja do proprietário, essa obrigação pode ser transferida ao inquilino mediante acordo firmado em contrato. A falta de clareza nas condições de locação pode gerar conflitos e, em alguns casos, consequências jurídicas graves.

Responsabilidade quanto ao pagamento do IPTU gera dúvidas – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

IPTU é imposto anual cobrado por municípios

O IPTU é um imposto anual cobrado pelos municípios e incide sobre a propriedade de imóveis localizados em áreas urbanas. O valor é calculado com base na Planta Genérica de Valores (PGV), que considera características como localização, metragem e padrão de construção do imóvel.

Esse tributo é essencial para financiar serviços públicos, como pavimentação, coleta de lixo e iluminação. Portanto, o não pagamento pode levar à inscrição do devedor na dívida ativa do município e até à perda do imóvel em casos extremos.

Aproveite e confira também:

O que diz a lei sobre o pagamento do IPTU em imóveis alugados?

De acordo com a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), o pagamento do IPTU é uma responsabilidade do proprietário. No entanto, a lei permite que as partes negociem essa obrigação, transferindo-a para o inquilino por meio de cláusulas específicas no contrato de locação.

Situações comuns previstas em contrato

IPTU pago pelo proprietário: o locador assume a obrigação de quitar o imposto diretamente. IPTU pago pelo inquilino: o locatário realiza o pagamento, seja por meio de repasse mensal ao proprietário ou de forma independente. IPTU dividido entre as partes: o valor é rateado, geralmente proporcional ao tempo de ocupação do imóvel.

O contrato de locação deve especificar claramente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, evitando interpretações equivocadas ou conflitos futuros.

Proprietário pode ser cobrado caso o IPTU não seja pago

Independentemente de quem tenha sido designado como responsável no contrato, o município considera o proprietário como o contribuinte oficial. Isso significa que, caso o inquilino não pague o imposto, o proprietário será cobrado e poderá ter seu CPF inscrito na dívida ativa.

Consequências da inadimplência

Multas e juros : o atraso no pagamento gera encargos financeiros, aumentando o valor da dívida.

: o atraso no pagamento gera encargos financeiros, aumentando o valor da dívida. Inscrição na dívida ativa : o nome do proprietário pode ser negativado, dificultando o acesso a crédito e financiamentos.

: o nome do proprietário pode ser negativado, dificultando o acesso a crédito e financiamentos. Perda do imóvel: em casos extremos, o município pode penhorar o imóvel para quitar débitos pendentes.

Se o inquilino descumprir o acordo contratual, o proprietário pode acionar a justiça para reaver os valores pagos e, em casos graves, solicitar a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel.

Como evitar problemas no pagamento do IPTU?

Dicas para proprietários

Elabore um contrato de locação claro e detalhado, especificando a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Acompanhe o cumprimento das obrigações fiscais, mesmo que o pagamento seja de responsabilidade do inquilino.

Mantenha comprovantes de pagamento e registros atualizados.

Dicas para inquilinos

Antes de assinar o contrato, verifique quem será responsável pelo pagamento do IPTU.

Negocie condições claras, especialmente se o valor do imposto for parcelado junto ao aluguel.

Evite atrasos e guarde os comprovantes de pagamento para evitar problemas legais.

IPTU atrasado precisa ser regularizado

Caso o IPTU esteja atrasado, é necessário regularizar a situação diretamente na prefeitura do município onde o imóvel está localizado. O proprietário pode acessar os débitos por meio do número de inscrição imobiliária ou matrícula do imóvel, que constam no carnê do IPTU.

Os pagamentos podem ser negociados em parcelas, reduzindo o impacto financeiro. Muitos municípios oferecem descontos para quem opta por quitar dívidas à vista.

Exemplos práticos de contratos e responsabilidades

Imagine uma situação em que o contrato de locação define que o inquilino será o responsável pelo pagamento do IPTU. Se ele não quitar o imposto, o município cobrará o proprietário, que, por sua vez, poderá buscar reembolso judicialmente.

Por outro lado, se o contrato não especificar nada sobre o IPTU, a responsabilidade recairá exclusivamente sobre o proprietário. Essa é mais uma razão para que ambos os lados tratem esse ponto com atenção.

Quem paga o IPTU depende do contrato

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU em imóveis alugados pode variar conforme o contrato de locação. Embora a obrigação inicial seja do proprietário, a lei permite que essa despesa seja negociada com o inquilino.

Para evitar problemas, é fundamental que os contratos sejam claros e bem detalhados, garantindo segurança jurídica para ambas as partes. Acompanhar os pagamentos e manter um diálogo aberto são práticas essenciais para preservar os direitos e deveres de locadores e locatários.

Certifique-se de que as condições estão alinhadas às suas expectativas e responsabilidades antes de firmar qualquer contrato de aluguel. Isso ajudará a evitar surpresas e garantir tranquilidade ao longo da locação.