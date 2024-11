Seu celular está morrendo mais rápido? A culpa pode ser DESTES apps

Manter a bateria do celular funcionando o dia todo é um desafio constante. Apesar dos avanços tecnológicos, alguns aplicativos acabam drenando a energia mais rápido do que deveriam.

Redes sociais, apps de streaming e até ferramentas de localização estão entre os principais responsáveis pelo descarregamento acelerado do dispositivo.

Muitos desses aplicativos operam em segundo plano, consumindo recursos como dados móveis, GPS e processamento, mesmo quando não estão sendo utilizados. Esse comportamento reduz a autonomia do aparelho e pode comprometer sua vida útil a longo prazo.

Fique de olho no que consome mais a bateria do seu celular

Redes sociais: entretenimento que custa caro para a bateria

Aplicativos como Instagram, Facebook e TikTok estão entre os mais populares, mas também são conhecidos por consumir muita energia. Esses apps exibem vídeos e imagens em alta resolução, o que aumenta o tempo de tela e exige mais do processamento do dispositivo.

Além disso, redes sociais frequentemente utilizam a localização em tempo real e notificações push, aumentando ainda mais o consumo. Elas também continuam rodando em segundo plano para atualizações e sincronização.

Como reduzir o consumo?

Desative a localização para esses aplicativos, permitindo o acesso apenas quando necessário.

para esses aplicativos, permitindo o acesso apenas quando necessário. Limite as notificações a apenas as essenciais.

a apenas as essenciais. Feche os apps após o uso, em vez de deixá-los abertos em segundo plano.

Apps de GPS: vilões da bateria em tempo real

Ferramentas como Google Maps e Waze são indispensáveis para quem precisa de navegação em tempo real. No entanto, esses aplicativos exigem acesso constante ao GPS, consomem dados móveis e mantêm conectividade com satélites, drenando rapidamente a bateria.

Dicas para economizar energia com apps de localização

Configure a localização para funcionar apenas “durante o uso do app”.

para funcionar apenas “durante o uso do app”. Desative notificações em segundo plano , que não são indispensáveis.

, que não são indispensáveis. Planeje suas rotas e feche o aplicativo após chegar ao destino.

Streaming de vídeo e música: grandes consumidores de energia

Plataformas como Netflix, Prime Video e Spotify são campeãs no consumo de bateria. O streaming em alta qualidade exige muito da tela, da conexão com a internet e do processador do celular, especialmente em longas sessões de uso.

Como minimizar o impacto?

Reduza a qualidade do streaming nas configurações do app.

nas configurações do app. Baixe conteúdos para assistir offline , reduzindo o uso de dados móveis e Wi-Fi.

, reduzindo o uso de dados móveis e Wi-Fi. Diminua o brilho da tela, principalmente em ambientes com pouca luz.

Chamadas de vídeo: conexão constante que esgota a carga

Aplicativos como Google Meet, Zoom e Skype são indispensáveis para reuniões e conversas à distância. No entanto, eles exigem alta qualidade de transmissão, internet constante e processamento gráfico, o que acelera o consumo de energia.

Medidas para prolongar a bateria durante chamadas

Ative o modo escuro sempre que disponível.

sempre que disponível. Reduza o brilho da tela antes de iniciar uma chamada.

antes de iniciar uma chamada. Evite realizar chamadas longas longe de um ponto de recarga.

Jogos: entretenimento pesado para a bateria

Jogos como Free Fire, Call of Duty Mobile e PUBG Mobile são grandes vilões do consumo de energia. Eles utilizam gráficos avançados, conexões constantes à internet e processamento intensivo, drenando a bateria em pouco tempo.

Como otimizar o uso da bateria ao jogar?

Ajuste as configurações gráficas do jogo para uma qualidade menor.

do jogo para uma qualidade menor. Evite jogar por longos períodos em locais sem tomadas por perto.

Feche outros aplicativos antes de começar a jogar, liberando mais recursos para o game.

Outros apps que drenam a bateria sem você perceber

WhatsApp

O mensageiro favorito de muitos funciona constantemente em segundo plano, processando mensagens, chamadas e notificações.

Dicas:

Limite o download automático de mídias .

. Faça uma limpeza regular de chats antigos.

Tinder e Snapchat

Esses aplicativos acessam frequentemente recursos como câmera e localização, mesmo quando não estão sendo utilizados.

Dicas:

Restringir as permissões de acesso nas configurações.

Fechar o app completamente após o uso.

YouTube

Vídeos em alta definição exigem muito do dispositivo, especialmente em longas maratonas.

Dicas:

Reduza a qualidade dos vídeos.

Baixe vídeos para assistir offline, quando possível.

Como identificar os maiores consumidores de bateria

Tanto Android quanto iOS oferecem ferramentas para verificar quais aplicativos estão gastando mais energia:

No Android : vá em Configurações > Bateria > Uso da bateria.

: vá em Configurações > Bateria > Uso da bateria. No iOS: acesse Ajustes > Bateria para visualizar a lista de apps com maior consumo.

Dicas gerais para economizar bateria

Ative o modo de economia de energia: essa função reduz atividades em segundo plano e limita o desempenho do celular. Use o modo escuro: ideal para telas AMOLED, que consomem menos energia em fundos pretos. Reduza o brilho da tela: use configurações automáticas ou ajuste manualmente em ambientes internos. Desative conexões desnecessárias: desligue o Bluetooth, Wi-Fi ou GPS quando não estiverem sendo utilizados. Atualize seus aplicativos regularmente: versões mais recentes geralmente são mais otimizadas.

Cuide da sua bateria e aproveite ao máximo seu celular

A bateria do celular é um recurso limitado, mas, com algumas mudanças simples, você pode prolongar sua duração. Identifique os aplicativos que mais consomem energia, ajuste as configurações e utilize as dicas apresentadas para evitar carregar o aparelho várias vezes ao dia.

Com um gerenciamento adequado, seu celular estará sempre pronto quando você precisar, garantindo eficiência e praticidade no dia a dia.