Programa de renegociação ajuda brasileiros a quitar dívidas do IPVA

Governo promove mutirão para regularizar dívidas de IPVA atrasado. Veja as datas, locais de atendimento e como renegociar seu débito.

O atraso no pagamento do IPVA é uma realidade para muitos motoristas, trazendo preocupações financeiras e possíveis consequências legais.

Pensando nisso, um programa de renegociação está sendo promovido, oferecendo uma oportunidade para que contribuintes com pendências coloquem suas dívidas em dia.

A iniciativa visa atender milhares de proprietários de veículos que, por diversos motivos, deixaram de realizar o pagamento do imposto. Com isso, além de possibilitar a regularização das pendências, a ação busca evitar sanções previstas para aqueles que circulam com o imposto em atraso.

A seguir, veja mais detalhes sobre como funciona o programa, as datas e as etapas para participar, garantindo uma chance de resolver as pendências sem complicações.

Motoristas com IPVA atrasado podem regularizar pendências em mutirão do Governo. Confira locais, horários e como participar do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Governo organiza mutirão para brasileiros pagarem IPVA atrasado

O Governo do Estado de São Paulo está promovendo um mutirão para renegociar dívidas do IPVA, oferecendo a chance de regularização para milhares de motoristas.

O programa, chamado de Acordo Paulista, ocorre em duas datas: nesta terça-feira (26 de novembro) e no dia 12 de dezembro, com atendimentos na capital e em diversas cidades do interior.

A ação tem como objetivo principal auxiliar contribuintes a colocarem suas dívidas em dia, proporcionando tranquilidade financeira e evitando penalidades mais severas. A expectativa é negociar aproximadamente R$ 2 bilhões em débitos acumulados pelos motoristas.

Que tal conferir também?

Quando e onde o mutirão acontece?

A iniciativa conta com atendimentos presenciais em várias localidades. Confira as datas, horários e locais:

26 de novembro

São Paulo – Praça da Sé: Poupatempo Móvel, das 7h às 17h.

Poupatempo Móvel, das 7h às 17h. São Paulo – Alesp: Posto Poupatempo, das 9h às 17h.

Posto Poupatempo, das 9h às 17h. Campinas: Posto Poupatempo, das 9h às 17h.

Posto Poupatempo, das 9h às 17h. Bauru: Posto Poupatempo, das 13h às 17h.

Posto Poupatempo, das 13h às 17h. Ribeirão Preto: Posto Poupatempo, das 13h às 17h.

12 de dezembro

São Paulo – Praça da Sé: Poupatempo Móvel, das 7h às 17h.

Poupatempo Móvel, das 7h às 17h. São Paulo – Alesp: Posto Poupatempo, das 9h às 17h.

Posto Poupatempo, das 9h às 17h. Campinas: Posto Poupatempo, das 9h às 17h.

Posto Poupatempo, das 9h às 17h. São Carlos: Posto Poupatempo, das 13h às 17h.

Posto Poupatempo, das 13h às 17h. São José do Rio Preto: Posto Poupatempo, das 13h às 17h.

Como funciona o mutirão?

Os atendimentos serão realizados nas unidades do Poupatempo Móvel e contarão com o suporte de procuradores estaduais.

A presença desses profissionais facilita a negociação e a formalização dos acordos, tornando o processo mais ágil e acessível para os contribuintes.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a prioridade não é apenas arrecadatória, mas também social:

“Queremos proporcionar uma oportunidade para os paulistas equacionarem suas dívidas de IPVA e recuperarem sua tranquilidade.”

O que acontece se o IPVA não for pago?

De acordo com dados do Serasa, 42% dos motoristas brasileiros não quitaram o IPVA até setembro deste ano, acumulando quase R$ 17 milhões em débitos. A falta de pagamento do imposto pode trazer consequências graves, como:

Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual) .

. Registro na Dívida Ativa do Estado de São Paulo .

. Impossibilidade de licenciar o veículo.

Além disso, o motorista flagrado dirigindo com o IPVA atrasado comete uma infração gravíssima, resultando em:

7 pontos na CNH.

Multa no valor de R$ 293,47.

Apreensão do veículo.

Como evitar esses problemas?

A participação no mutirão é uma oportunidade para regularizar as pendências e evitar consequências que possam impactar a vida financeira e a mobilidade do motorista.

Manter os pagamentos em dia garante não apenas o uso regular do veículo, mas também evita restrições no nome e problemas judiciais.