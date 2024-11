Concurso Correios 2024: lista de inscrições confirmadas será divulgada nesta terça-feira

Atualização sobre o concurso dos Correios: confira datas, vagas e informações sobre a convocação para as provas, além de detalhes sobre os benefícios oferecidos.

Os candidatos que se inscreveram no concurso dos Correios podem verificar nesta terça-feira se seus cadastros foram aceitos.

A saber, a etapa inclui a confirmação do pagamento e a análise dos critérios para concorrer às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Aqueles que tiveram a inscrição negada terão a oportunidade de recorrer entre 10h de quarta-feira (27) e 17h de quinta-feira (28), diretamente na página oficial da seleção.

Saiba tudo sobre o concurso dos Correios 2024, com mais de 1,6 milhão de inscritos e vagas para carteiros e analistas em todo o Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Vagas e requisitos para o concurso dos Correios

O edital com os nomes dos candidatos convocados para as provas será publicado em 6 de dezembro. Já os locais de aplicação estarão disponíveis em 9 de dezembro, com as provas agendadas para 15 de dezembro.

O concurso dos Correios registrou mais de 1,6 milhão de inscritos, superando os números de 2011, quando 1,1 milhão de pessoas disputaram mais de 9 mil vagas.

As 3.511 vagas disponíveis estão divididas entre os níveis médio e superior. Para o cargo de carteiro, são 3.099 oportunidades de nível médio, que exigem apenas o certificado de conclusão do ensino médio.

A remuneração inicial é de R$ 2.429,26, além de benefícios como vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400, vale-transporte, auxílio-creche e plano de saúde.

Já para os cargos de analista de Correios, são 412 vagas para profissionais de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.872,48, e as funções incluem especialidades como advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

Observação: os candidatos precisam comprovar formação na área de atuação para participar.

Aproveite e confira:

Distribuição das vagas e critérios de reserva

As oportunidades estão distribuídas por cidades de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, garantindo ampla participação regional.

Além disso, o concurso prevê ações afirmativas: 30% das vagas são reservadas para negros e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Provas e etapas do processo seletivo

As provas para o cargo de carteiro serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Para os candidatos às vagas de nível superior, haverá também a exigência de uma redação, que avaliará a capacidade de argumentação e domínio da escrita.

Benefícios oferecidos aos aprovados

Além dos salários competitivos, os Correios oferecem benefícios que tornam as oportunidades ainda mais atrativas. Entre eles estão:

Vale-alimentação ou refeição, com valor aproximado de R$ 1.400;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Adesão ao plano de saúde corporativo.

Histórico do concurso e recordes de inscrições

O concurso dos Correios tem sido um dos mais aguardados no Brasil. Em 2011, o processo seletivo nacional teve 1,1 milhão de inscritos disputando mais de 9 mil vagas.

Agora, o número de participantes ultrapassou 1,6 milhão, confirmando o interesse crescente nas oportunidades oferecidas pela estatal.

Próximas datas importantes

Publicação do edital de convocação : 6 de dezembro.

: 6 de dezembro. Divulgação dos locais de prova : 9 de dezembro.

: 9 de dezembro. Aplicação das provas: 15 de dezembro.

Candidatos devem estar atentos às datas e acessar o site oficial para conferir informações detalhadas e realizar eventuais ajustes necessários.