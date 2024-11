Feirão do Serasa oferece até 99% de desconto em dívidas antigas; veja como aproveitar

Negociação de dívidas com até 99% de desconto é destaque no Feirão Limpa Nome. Conheça as condições e veja como participar até 29 de novembro.

O Feirão Limpa Nome, promovido pelo Serasa, está ajudando brasileiros com dívidas acumuladas há mais de 5 anos a recuperarem o controle financeiro.

A ação, que segue até o dia 29 de novembro, oferece descontos que chegam a até 99% em diversas contas, incluindo água, luz, telefone e cartões de crédito.

A iniciativa tem o objetivo de auxiliar milhões de pessoas a reorganizarem suas finanças e voltarem ao mercado de crédito.

Para garantir a participação, os interessados podem optar por diferentes formas de negociação, incluindo atendimento telefônico e plataformas digitais, tornando o processo acessível para todos os perfis de consumidores.

Como participar do Feirão Limpa Nome?

Existem duas opções práticas para quem deseja aproveitar a oportunidade:

Atendimento telefônico : ligue para o número gratuito 0800 591 5161 e fale diretamente com um atendente. Essa alternativa é recomendada para quem prefere um suporte mais pessoal ou não tem acesso à internet.

: ligue para o número gratuito e fale diretamente com um atendente. Essa alternativa é recomendada para quem prefere um suporte mais pessoal ou não tem acesso à internet. Site ou aplicativo do Serasa: acesse a plataforma digital, consulte as dívidas disponíveis e escolha as melhores condições de pagamento. A negociação pode ser feita de forma rápida e segura.

O Serasa reforça a importância de evitar golpes durante o feirão. O número 0800 591 5161 é o único canal oficial para atendimento telefônico. Qualquer outro número que entre em contato alegando ser da empresa deve ser ignorado.

Tipos de dívidas que podem ser negociadas

No Feirão Limpa Nome, os consumidores têm a chance de regularizar diversos tipos de pendências financeiras, como:

Cartões de crédito

Financiamentos

Empréstimos

Contas de água, luz, telefone e serviços essenciais

Dívidas com bancos e financeiras

Em síntese, essas categorias abrangem uma ampla gama de situações, atendendo tanto quem precisa negociar dívidas bancárias quanto contas de serviços básicos.

Por que regularizar suas dívidas?

Regularizar dívidas acumuladas oferece uma série de vantagens práticas para o consumidor, como:

Reabilitação de crédito : ao quitar suas dívidas, seu nome é limpo, facilitando o acesso a financiamentos, empréstimos e compras parceladas.

: ao quitar suas dívidas, seu nome é limpo, facilitando o acesso a financiamentos, empréstimos e compras parceladas. Economia com descontos : o feirão oferece condições exclusivas, com abatimentos de até 99%, permitindo resolver pendências por valores reduzidos.

: o feirão oferece condições exclusivas, com abatimentos de até 99%, permitindo resolver pendências por valores reduzidos. Prevenção de encargos adicionais: ao regularizar sua situação, você evita o acúmulo de juros e multas que encarecem a dívida.

Dicas para aproveitar a oportunidade

Consulte regularmente as ofertas disponíveis no site ou aplicativo do Serasa.

Faça simulações de pagamento e escolha a condição que melhor se encaixa no seu orçamento.

Evite atrasos no pagamento após a negociação para manter os benefícios adquiridos.

O Feirão Limpa Nome representa uma chance para quem deseja reorganizar as finanças e retomar o controle sobre sua vida econômica.