Dinheiro RÁPIDO: 3 passos para antecipar o FGTS via aplicativo Caixa

Descubra como antecipar o saque-aniversário do FGTS pelo Caixa Tem com 3 passos simples. Saiba quem pode solicitar e os benefícios dessa modalidade.

A antecipação do saque-aniversário do FGTS pelo aplicativo Caixa Tem é uma maneira simples e rápida de acessar dinheiro.

Em princípio, a modalidade é ideal para quem precisa de um reforço financeiro imediato, sem comprometer a renda mensal.

O saque-aniversário, lançado em 2020, permite que trabalhadores CLT retirem uma parcela do Fundo de Garantia no mês de seu aniversário.

Agora, com a possibilidade de antecipação, o dinheiro pode ser liberado antes, ajudando em situações emergenciais. Veja abaixo como funciona o processo, os benefícios, desvantagens e os passos para antecipar o FGTS.

Dinheiro rápido no Caixa Tem: Veja como antecipar o saque-aniversário do FGTS com praticidade e segurança em poucos passos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o saque-aniversário antecipado?

O saque-aniversário permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente no mês de seu aniversário.

Com a antecipação oferecida pelo Caixa Tem, o trabalhador pode receber esse valor antes, em forma de empréstimo.

A saber, a grande vantagem é que o pagamento desse empréstimo é descontado diretamente do FGTS, sem impactar a renda mensal.

Quem pode solicitar a antecipação?

Para acessar essa funcionalidade, é necessário cumprir algumas condições:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Ter o CPF regular junto à Receita Federal;

Possuir uma conta no banco Caixa;

Estar com o banco em dia, sem restrições.

Como funciona o bloqueio do saldo?

Quando o trabalhador solicita a antecipação, o valor correspondente ao empréstimo é bloqueado no FGTS. Isso significa que o saldo usado como garantia fica indisponível até que o valor seja quitado.

Por exemplo, se você possui R$ 5.000,00 no FGTS e antecipa R$ 1.650,00, o saldo total de R$ 5.000,00 será bloqueado como garantia até o término do contrato.

Benefícios da antecipação pelo Caixa Tem

Dinheiro imediato : O valor solicitado é depositado na conta assim que o empréstimo é aprovado.

: O valor solicitado é depositado na conta assim que o empréstimo é aprovado. Sem comprometer sua renda mensal : O pagamento é feito diretamente pelo FGTS.

: O pagamento é feito diretamente pelo FGTS. Flexibilidade de uso : O dinheiro pode ser usado para quitar dívidas, investir ou cobrir despesas inesperadas.

: O dinheiro pode ser usado para quitar dívidas, investir ou cobrir despesas inesperadas. Taxas de juros competitivas : Normalmente, as taxas são mais baixas do que em outras modalidades de crédito.

: Normalmente, as taxas são mais baixas do que em outras modalidades de crédito. Contratação online : Todo o processo é feito pelo aplicativo Caixa Tem, disponível 24 horas por dia.

: Todo o processo é feito pelo aplicativo Caixa Tem, disponível 24 horas por dia. Sem consulta ao SPC ou Serasa: Isso torna o empréstimo acessível para quem possui restrições no CPF.

Desvantagens que você deve considerar

Embora atraente, é importante estar ciente de alguns pontos:

Redução do saldo futuro : O valor antecipado é descontado das retiradas futuras do FGTS.

: O valor antecipado é descontado das retiradas futuras do FGTS. Taxas de juros : Mesmo com juros baixos, é essencial calcular se o custo do empréstimo é viável.

: Mesmo com juros baixos, é essencial calcular se o custo do empréstimo é viável. Dependência de crédito: Usar essa modalidade com frequência pode criar um ciclo de dependência financeira.

Além disso, quem opta pelo saque-aniversário perde o direito de sacar o saldo integral do FGTS em caso de demissão, ficando limitado apenas à multa rescisória.

3 passos para antecipar o saque-aniversário pelo Caixa Tem

Veja como solicitar a antecipação de forma rápida e prática:

Acesse o aplicativo Caixa Tem e escolha a opção “Sistemática de saque do seu FGTS”.

e escolha a opção “Sistemática de saque do seu FGTS”. Leia as instruções e aceite os termos para avançar.

e aceite os termos para avançar. Escolha “Optar pelo Saque-aniversário” e siga as orientações para concluir o processo.

Por fim, antes de contratar a antecipação, avalie as condições e as taxas oferecidas. Certifique-se de que essa opção é realmente vantajosa para você, evitando contrair dívidas desnecessárias.

A antecipação do saque-aniversário é uma solução interessante para quem precisa de dinheiro rápido e com segurança, mas deve ser usada com planejamento.