Bolsa Família mês 12 cai antes para brasileiros com NIS final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Pagamento do Bolsa Família em dezembro segue calendário escalonado por NIS. Saiba quem recebe primeiro e veja os benefícios do programa.

Os pagamentos do Bolsa Família de dezembro serão realizados de forma escalonada e começam mais cedo para alguns beneficiários.

O cronograma segue o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos no programa, garantindo que todos recebam seus valores dentro do mês.

Além disso, beneficiários de algumas regiões terão prioridade e receberão já no início do calendário. Para estas famílias, o benefício será depositado no primeiro dia útil do calendário: 10 de dezembro.

Já os demais beneficiários seguirão o cronograma regular, com os pagamentos distribuídos entre os dias 10 e 23 de dezembro. Confira a seguir!

Bolsa Família antecipado em dezembro para gaúchos. Confira as datas para todos os NIS e os valores atualizados do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário completo do Bolsa Família em dezembro

Os pagamentos são realizados conforme o último dígito do NIS. Confira as datas:

NIS final 1: 10 de dezembro

10 de dezembro NIS final 2: 11 de dezembro

11 de dezembro NIS final 3: 12 de dezembro

12 de dezembro NIS final 4: 13 de dezembro

13 de dezembro NIS final 5: 16 de dezembro

16 de dezembro NIS final 6: 17 de dezembro

17 de dezembro NIS final 7: 18 de dezembro

18 de dezembro NIS final 8: 19 de dezembro

19 de dezembro NIS final 9: 20 de dezembro

20 de dezembro NIS final 0: 23 de dezembro

Com isso, o benefício chegará a mais de 20 milhões de famílias em todo o país, com valor médio de R$ 681,22 por família. É importante que os beneficiários estejam atentos à data correspondente ao seu NIS para evitar atrasos no saque.

Quem tem direito e quais são os benefícios?

O Bolsa Família é composto por seis tipos de benefícios que atendem diferentes necessidades das famílias cadastradas. Entenda cada um deles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Valor de R$ 142 por pessoa da família cadastrada.

Valor de R$ 142 por pessoa da família cadastrada. Benefício Complementar (BCO): Um adicional que garante o valor mínimo de R$ 600 por família.

Um adicional que garante o valor mínimo de R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 para cada criança de até sete anos incompletos.

Extra de R$ 150 para cada criança de até sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças ou adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças ou adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Valor extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses de vida.

Valor extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses de vida. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que ninguém receba menos do que recebia no antigo Auxílio Brasil. Este benefício será válido até maio de 2025.

Informações importantes para beneficiários

Rio Grande do Sul: Para os beneficiários gaúchos, o pagamento será antecipado devido às dificuldades enfrentadas com tragédias naturais.

Para os beneficiários gaúchos, o pagamento será antecipado devido às dificuldades enfrentadas com tragédias naturais. Bloqueio de valores: É importante manter os dados atualizados no Cadastro Único para evitar bloqueios no recebimento.

Dica: Acompanhe seu benefício pelo aplicativo oficial do Bolsa Família. Ele permite consultar valores, datas de pagamento e outras informações importantes.