Caixa distribui lucros do FGTS; saiba como acompanhar seus ganhos

A Caixa Econômica Federal anunciou a distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao ano de 2023, beneficiando milhões de trabalhadores brasileiros.

A medida, que ocorre anualmente, visa reforçar o apoio financeiro a quem possui saldo no FGTS, proporcionando um acréscimo direto em suas contas vinculadas. O processo de distribuição, realizado até setembro de 2024, traz vantagens importantes para quem tem direito a esses recursos.

O que é o lucro do FGTS e quem tem direito a recebê-lo?

O lucro do FGTS é uma parcela dos rendimentos gerados pelas aplicações financeiras dos recursos do Fundo, que são redistribuídos entre os trabalhadores com saldo em suas contas vinculadas até o dia 31 de dezembro do ano anterior.

Ou seja, todos os trabalhadores com saldo positivo no FGTS até o final de 2023 são elegíveis para receber sua parte do lucro. Esse valor é automaticamente creditado na conta do FGTS de cada trabalhador, sem a necessidade de solicitação ou ação adicional por parte dos beneficiários.

Qual foi o valor do lucro distribuído em 2024?

Em 2024, a Caixa Econômica Federal destinou R$ 15,2 bilhões aos trabalhadores, o que corresponde a 65% dos lucros gerados pelo FGTS em 2023.

O montante foi distribuído entre 218,6 milhões de contas ativas e inativas, proporcionando um alívio financeiro em um período desafiador para muitos brasileiros. O cálculo para determinar quanto cada trabalhador recebeu foi baseado em um índice de distribuição de 0,02693258, que se aplica ao saldo existente no FGTS até 31 de dezembro de 2023.

Por exemplo, se um trabalhador possuía R$ 5.000,00 de saldo ao final de 2023, ele recebeu cerca de R$ 134,66 como lucro. Esse valor foi incorporado automaticamente ao saldo do FGTS, ficando disponível para saque conforme as regras de retirada estabelecidas pela legislação.

Você precisa saber disso:

Como consultar o depósito do lucro do FGTS?

Os depósitos dos lucros do FGTS foram concluídos pela Caixa Econômica Federal até 11 de setembro de 2024. Para verificar se o valor foi corretamente creditado, os trabalhadores podem usar ferramentas digitais, como o aplicativo oficial do FGTS. Seguem os passos para consultar o saldo:

Baixe o aplicativo FGTS: Disponível para dispositivos móveis, o aplicativo permite fácil acesso às informações da sua conta. Acesse sua conta: Use seu CPF e senha cadastrada para fazer o login. Selecione “Meu FGTS”: Essa opção mostra o saldo disponível. Escolha a conta ativa: Caso você tenha mais de uma conta vinculada ao FGTS, selecione aquela que deseja consultar. Verifique o extrato: Acesse a opção de extrato ou clique no símbolo de “+” para visualizar o histórico de depósitos, incluindo o lucro de 2023.

Essa consulta digital é prática e evita a necessidade de deslocamentos até agências físicas da Caixa, oferecendo um serviço mais ágil e acessível para todos os trabalhadores.

Importância do FGTS para os trabalhadores brasileiros

O FGTS é uma garantia de segurança financeira para milhões de trabalhadores no Brasil, sendo formado por depósitos mensais equivalentes a 8% do salário bruto.

Criado em 1966, ele tem a função de proteger o trabalhador em casos de demissão sem justa causa, além de poder ser utilizado em momentos específicos, como para a compra da casa própria, em aposentadoria, ou em situações de doença grave.

Além disso, os recursos do FGTS são utilizados em projetos de infraestrutura e habitação, desempenhando um papel importante no desenvolvimento do país.

Os lucros gerados anualmente pelo fundo são uma forma de valorizar os trabalhadores, devolvendo parte dos rendimentos acumulados ao longo do ano.

Como os trabalhadores podem se beneficiar com os lucros do FGTS?

A distribuição dos lucros é uma forma de reforçar o compromisso da Caixa Econômica Federal em proporcionar maior segurança financeira aos trabalhadores.

Esses valores, mesmo que pequenos em alguns casos, somam-se ao saldo do FGTS e podem ser úteis em momentos de necessidade, como em demissões ou emergências de saúde.

Para aproveitar esse benefício, é fundamental que os trabalhadores mantenham seus dados atualizados e utilizem as ferramentas digitais disponíveis, como o aplicativo do FGTS, para monitorar seus saldos e garantir que os valores creditados estejam corretos.

Além disso, é importante ficar atento aos prazos e às regras para o saque, que podem variar conforme a situação de cada trabalhador.

Em resumo, os lucros do FGTS representam uma fonte adicional de recursos para os trabalhadores brasileiros, contribuindo para sua segurança financeira e amparando-os em momentos difíceis.