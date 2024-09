Governo confirma aumento do seguro-desemprego e abono salarial: veja as mudanças

O governo federal deu sinal verde para o reajuste de benefícios importantes em 2025. O seguro-desemprego e o abono salarial do PIS/PASEP passarão por atualizações, acompanhando o aumento do salário mínimo.

O presidente Lula anunciou o novo valor do mínimo, que passará de R$ 1.412 para R$ 1.509, um aumento de 6,37%. Com isso, tanto os trabalhadores formais quanto os beneficiários de programas sociais terão mais dinheiro no bolso. Confira como essas mudanças impactarão os brasileiros e quem poderá receber.

Brasileiros podem conferir uma boa notícia de 2024, visando o próximo período, no que se refere ao abono salarial e seguro-desemprego – foto: noticiadamanha.com.br.

Novo valor do salário mínimo para 2025

O reajuste do salário mínimo é uma das ações mais esperadas todos os anos, e em 2025 ele subirá de R$ 1.412 para R$ 1.509, como parte do compromisso do governo com a valorização dos trabalhadores. Este aumento de 6,37% não se limita ao salário dos trabalhadores CLT. Benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial PIS/PASEP, que são atrelados ao mínimo, também serão reajustados.

Segundo economistas, o reajuste do salário mínimo tem um impacto direto na economia, pois afeta milhões de brasileiros que dependem desse valor para suas despesas. Além disso, ajuda a manter o poder de compra das famílias diante da inflação.

Aumento no seguro-desemprego

O seguro-desemprego, que é um benefício fundamental para trabalhadores que perderam seus empregos, será reajustado de acordo com o novo salário mínimo.

O valor do seguro-desemprego é calculado com base na média salarial dos últimos três meses trabalhados. Assim, o aumento no salário mínimo reflete diretamente no valor do benefício.

Com a elevação para R$ 1.509, o valor mínimo do seguro-desemprego também será ajustado, proporcionando um alívio financeiro maior para os trabalhadores que se encontram desempregados em 2025.

Abono salarial do PIS/PASEP também será reajustado

Outra boa notícia para os trabalhadores é o aumento no abono salarial do PIS/PASEP. Esse benefício, destinado a funcionários de empresas privadas e servidores públicos, também segue o valor do salário mínimo.

Com o reajuste, o abono do PIS/PASEP, que é pago uma vez ao ano, passará a ter um valor maior, acompanhando o novo mínimo de R$ 1.509. Essa renda extra é um importante complemento financeiro para milhões de brasileiros.

O Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou que o pagamento do abono salarial referente ao ano-base de 2023 será antecipado para 2024, o que significa que os trabalhadores poderão receber o benefício mais cedo.

Previsões para os próximos anos

Além do aumento já confirmado para 2025, há previsões de novos reajustes para os anos seguintes. Em 2026, o salário mínimo deverá subir para R$ 1.582, representando um aumento de R$ 73 em relação a 2025. Já em 2027, a previsão é que o mínimo chegue a R$ 1.676, um aumento de R$ 94, e em 2028, a estimativa é que o valor suba para R$ 1.772, um reajuste de R$ 96.

Esses aumentos contínuos visam a manter o poder de compra dos trabalhadores e a garantir que os benefícios sociais acompanhem a inflação.

Como solicitar o seguro-desemprego

Solicitar o seguro-desemprego é um processo relativamente simples. O trabalhador pode fazer a solicitação pelo site gov.br ou comparecer a uma agência do Ministério do Trabalho. É necessário apresentar o pedido de seguro-desemprego, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e outros documentos pessoais.

O processo também pode ser feito de forma digital, facilitando a vida do trabalhador. O benefício é pago de três a cinco parcelas, dependendo do tempo de serviço e da quantidade de vezes que o trabalhador já solicitou o seguro.

Critérios para receber o abono salarial do PIS/PASEP

Para ter direito ao abono salarial em 2024, referente ao ano-base 2023, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios. Primeiro, é necessário estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Além disso, o trabalhador deve ter sido empregado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022, com uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

O empregador também deve ter informado corretamente as informações do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no sistema eSocial. Esses dados são essenciais para garantir o recebimento do abono salarial.

Como verificar e sacar o PIS/PASEP

A consulta para verificar o direito ao PIS/PASEP pode ser feita de maneira simples, utilizando aplicativos como o Caixa Trabalhador ou a Carteira de Trabalho Digital.

Esses apps fornecem informações detalhadas sobre o histórico de trabalho e o cadastro no PIS/PASEP. Além disso, o Caixa Tem oferece uma visão completa sobre o benefício e as opções de saque.

O saque do PIS pode ser feito diretamente na Caixa Econômica Federal, em caixas eletrônicos, agências ou pelo aplicativo Caixa Tem. Para os servidores públicos que têm direito ao PASEP, o saque é realizado no Banco do Brasil, tanto presencialmente quanto pelas plataformas digitais.