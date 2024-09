3 grupos do Bolsa Família recebem valores extras em setembro

O programa Bolsa Família trará boas notícias para muitas famílias em setembro, com o pagamento de parcelas maiores graças aos benefícios complementares. Esses valores extras têm um impacto significativo na vida dos beneficiários, oferecendo um alívio financeiro essencial para a cobertura de despesas básicas.

Embora o valor base do Bolsa Família seja de R$ 600, muitas famílias receberão acréscimos de R$ 150 e R$ 50, dependendo da composição familiar. Esses adicionais visam atender às necessidades de famílias com crianças pequenas, gestantes e jovens, proporcionando um apoio vital para quem mais precisa.

Quem está no Bolsa Família pode ter direito a receber alguns valores extras ainda no mês de setembro, mas muitos não sabem disso – foto: noticiadamanha.com.br.

Quem recebe os valores extras?

Neste mês de setembro, três grupos específicos do Bolsa Família terão direito a esses valores adicionais:

Benefício Primeira Infância: destinado a famílias com crianças de zero a sete anos, o valor adicional de R$ 150 por mês é pago para cada criança dentro dessa faixa etária. Esse auxílio é fundamental para garantir o bem-estar dos pequenos, assegurando uma alimentação adequada e outros cuidados essenciais durante essa fase crucial de desenvolvimento. Benefício Variável Familiar: oferece um adicional de R$ 50 por mês para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Esse valor auxilia nas despesas com alimentação, transporte e saúde, essenciais para garantir o bem-estar das grávidas e o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Benefício Variável Familiar Nutriz: destinado a famílias com bebês de até sete meses de idade, esse benefício oferece um valor extra de R$ 50 por mês. Esse auxílio é importante para cobrir despesas como fraldas, leite e outros itens indispensáveis para o cuidado de recém-nascidos.

Você precisa saber disso:

Benefícios extras nas famílias; o que esperar disso?

Para muitas famílias, esses valores adicionais vão além de uma simples ajuda financeira. Eles representam uma melhoria na qualidade de vida, permitindo que pais e responsáveis possam proporcionar uma alimentação melhor, garantir a continuidade dos estudos dos filhos e atender às necessidades médicas e de transporte.

Os R$ 600 base do Bolsa Família cobrem despesas diárias, mas os valores extras ajudam a atender necessidades específicas que, de outra forma, poderiam ser difíceis de suprir.

O adicional de R$ 150 para cada criança até sete anos, por exemplo, garante que diversas famílias possam assegurar o bem-estar dos pequenos em um momento crítico de desenvolvimento. Alimentação saudável, educação e saúde são áreas que se beneficiam diretamente desse valor.

Já o extra para gestantes garante que mães possam seguir um acompanhamento médico adequado, além de assegurar uma nutrição balanceada, crucial tanto para a saúde da mãe quanto do bebê.

Esses auxílios vêm em um momento delicado para a economia familiar de muitos brasileiros. Com o aumento do custo de vida e a dificuldade em encontrar empregos com rendas adequadas, o Bolsa Família e seus valores extras proporcionam um suporte financeiro que, para muitas famílias, é a diferença entre conseguir suprir as necessidades básicas ou enfrentar dificuldades ainda maiores.

Auxílio gás e outras ajudas

Além dos benefícios mencionados, as famílias cadastradas no Bolsa Família podem contar também com o Auxílio Gás. Esse benefício, pago a cada dois meses, ajuda a cobrir o custo do gás de cozinha, um item essencial e que teve seu preço elevado nos últimos anos. Com isso, muitas famílias podem destinar parte de seus recursos para outras despesas, já que o gás é garantido pelo programa.

Esses valores extras, somados ao Auxílio Gás e ao valor base do Bolsa Família, representam um apoio importante para milhares de brasileiros que dependem do programa para manter a estabilidade financeira de seus lares.

Calendário de pagamentos de setembro

Os pagamentos do Bolsa Família em setembro seguem o calendário usual, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira as datas de pagamento:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Os beneficiários podem sacar os valores em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Além disso, é possível movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

O app oferece uma maneira prática e segura de gerenciar os recursos do Bolsa Família sem a necessidade de ir presencialmente até uma agência.

O Bolsa Família, com seus benefícios extras, continua sendo um pilar fundamental para a economia de milhões de lares brasileiros.

Em setembro, essas ajudas complementares se tornam ainda mais essenciais, proporcionando um alívio para famílias que enfrentam dificuldades para cobrir suas despesas básicas. Com os pagamentos acontecendo de forma escalonada ao longo do mês, é importante que os beneficiários estejam atentos ao calendário e às possibilidades de saque e movimentação do benefício.