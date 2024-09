Mudanças no consignado do INSS; o que os aposentados precisam saber

O sistema de empréstimo consignado do INSS para aposentados está em fase de reformulação para oferecer maior proteção aos beneficiários.

As novas regras visam reduzir o assédio das instituições financeiras e proporcionar um processo de contratação mais seguro e eficiente.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está implementando mudanças que afetam diretamente a forma como os aposentados podem acessar esses créditos. Essas alterações buscam minimizar práticas agressivas por parte dos bancos e garantir que os segurados tenham uma experiência mais tranquila ao solicitar empréstimos consignados.

A atualização das regras promete trazer benefícios significativos aos aposentados, ajustando o sistema para evitar abusos e garantir que os créditos sejam acessíveis de forma justa. A seguir, explore as principais mudanças e como elas impactarão a vida financeira dos aposentados.

Novas regras para o consignado do INSS em 2025

A partir de 1º de janeiro de 2025, os aposentados poderão solicitar empréstimos consignados logo após desbloquear a função no App Meu INSS, mesmo se forem recém-aposentados.

Atualmente, a contratação de crédito consignado é bloqueada durante os primeiros 90 dias após o início do benefício. Essa mudança visa facilitar o acesso ao crédito e aumentar a flexibilidade para os beneficiários.

Medidas contra o assédio bancário

O INSS implementou novas diretrizes para minimizar o assédio de instituições financeiras, permitindo a contratação do consignado apenas no banco onde o benefício é depositado nos primeiros três meses.

Após esse período, os segurados poderão buscar condições de crédito em outras instituições. Apesar disso, especialistas como Diego Cherulli, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), afirmam que a medida pode adiar, mas não eliminar, o assédio bancário, uma vez que os dados dos aposentados ainda são compartilhados entre os bancos.

Alternativas para os aposentados

As novas regras também impõem restrições à portabilidade de benefícios e à contratação de novos empréstimos durante os primeiros três meses. Isso pode ser desafiador para quem precisa de crédito emergencial e deseja transferir sua aposentadoria para instituições com melhores condições.

A flexibilidade recém-adotada permitirá que os aposentados negociem diretamente com o banco que paga seu benefício ou busquem outras opções após o período de carência.

Acesso e limites do empréstimo consignado

O empréstimo consignado está disponível para aposentados, pensionistas, e outros beneficiários, incluindo servidores públicos e militares. Os segurados podem fazer até nove contratos de empréstimo pessoal, enquanto o cartão de crédito consignado permite apenas uma contratação.

As taxas de juros são mais baixas comparadas ao mercado, com prazos de quitação que podem chegar a 84 meses. É recomendável pesquisar as taxas oferecidas por diferentes bancos para obter as melhores condições.

Consulta de juros e informações adicionais

Para verificar as taxas de juros dos empréstimos consignados, os aposentados podem acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Na página inicial, há uma opção para pesquisar “Taxas de Empréstimo Consignado”, onde é possível visualizar a lista de bancos e as taxas praticadas. Além disso, a pesquisa pode ser filtrada por instituição, permitindo aos segurados encontrar as melhores ofertas disponíveis.

Essas mudanças no empréstimo consignado do INSS buscam equilibrar a proteção dos direitos dos aposentados com a necessidade de acesso a crédito.

Com as novas regras, o governo espera oferecer mais segurança financeira e melhorar a gestão dos recursos do Fundo de Garantia. Para mais detalhes sobre as alterações e como elas podem impactar os benefícios, os aposentados devem acompanhar as atualizações no site oficial do INSS e utilizar o aplicativo Meu INSS.

