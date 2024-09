Lula crava novo Cartão de Crédito e Débito para MEI; veja como solicitar

Governo lança novo cartão de crédito e débito exclusivo para MEI. Veja como essa novidade pode facilitar sua vida financeira com anuidade zero.

O governo federal está preparando uma grande novidade para os microempreendedores individuais (MEI). Na próxima segunda-feira (16), será lançado um novo cartão de crédito e débito exclusivo para este público, com anuidade zero.

Essa iniciativa, em parceria com o Banco do Brasil, visa facilitar a vida financeira dos MEIs, oferecendo mais flexibilidade e vantagens para suas operações comerciais.

Além disso, a proposta é que outras instituições financeiras também possam aderir a essa ideia futuramente, ampliando o alcance e benefícios do cartão.

Cartão de crédito e débito para MEI será lançado em breve. Entenda como funciona e quais são as vantagens dessa nova opção para empreendedores. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o novo cartão de débito e crédito para MEI?

Esse cartão para MEI já promete algumas vantagens, que incluem:

parcelamento de compras à vista

opções de parcelamento de faturas;

ferramenta que centraliza o pagamento de contas e boletos.

Tudo está sendo pensado para otimizar a gestão financeira dos microempreendedores, e certamente atrai a atenção de quem busca soluções práticas e acessíveis para organizar suas finanças e investir no crescimento dos seus negócios.

Além do cartão, o lançamento também contará com uma plataforma de educação financeira voltada para os MEIs, que visa capacitar os empreendedores.

Veja também:

Como o novo cartão MEI vai funcionar?

Uma das grandes vantagens do novo cartão de crédito e débito para MEI é a anuidade zero, o que já representa uma economia imediata para o microempreendedor.

Outro destaque é o parcelamento de compras à vista, o que oferece uma flexibilidade extra no dia a dia, permitindo que os empreendedores possam fazer investimentos em seus negócios sem comprometer seu fluxo de caixa.

Além disso, o cartão permitirá o parcelamento de faturas, oferecendo mais opções de pagamento, algo que pode ser muito útil para aqueles que estão começando ou que desejam investir na expansão de seus negócios.

Outra funcionalidade interessante é a centralização do pagamento de contas e boletos, tornando a administração financeira do MEI mais simples e organizada.

Uma característica única do cartão será a presença de um QR Code que direcionará o usuário ao Portal do Empreendedor.

Por meio desse portal, o MEI terá acesso a uma série de informações e serviços, facilitando a formalização e a realização de operações comerciais de forma mais ágil e prática.

Plataforma de capacitação para MEI

Junto com o lançamento do cartão, o governo também planeja introduzir uma plataforma de educação empreendedora, focada em capacitar os MEIs em diversas áreas importantes para o sucesso de seus negócios.

Essa plataforma oferecerá dicas práticas sobre gestão financeira, ensinando como organizar as finanças de forma eficiente, além de estratégias para quem está começando ou para aqueles que já possuem experiência, mas querem aprimorar suas habilidades e expandir seu negócio.

Esse tipo de capacitação pode ser um diferencial importante, já que muitos microempreendedores encontram desafios na gestão financeira de suas empresas.

A falta de conhecimento adequado sobre como lidar com as finanças pode levar a decisões equivocadas, que comprometem o crescimento e a sustentabilidade do negócio.

Participação no evento de lançamento

O evento de lançamento do cartão de crédito e débito para MEI contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Além disso, será um momento importante para reafirmar o compromisso do governo com o apoio aos pequenos negócios, já que o cartão complementa outras iniciativas, como o programa Acredita, lançado em abril.

O programa Acredita tinha como objetivo fornecer suporte financeiro para pequenas empresas, mas as operações de crédito e renegociação de dívidas foram suspensas após a medida provisória 1.213 de 2024 perder a validade.

Contudo, o projeto de lei 1.725 de 2024, que contém o mesmo conteúdo da MP, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado.

O lançamento desse novo cartão para MEI surge como mais uma forma de apoiar os microempreendedores a superarem os desafios financeiros e impulsionarem seus negócios.

Com isso, os microempreendedores interessados devem ficar atentos às informações sobre como solicitar o novo cartão MEI.

Veja também: Funcionários do INSS estão indo na casa dos aposentados para fazer a Prova De Vida? Veja a verdade