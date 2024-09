Já viu o que mudou no Bolsa Família? Conheça as datas e as regras atualizadas de setembro

O Bolsa Família, um dos principais programas de assistência social do Brasil, continua sendo uma fonte crucial de apoio para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2024, novas regras de elegibilidade e atualizações no calendário de pagamento foram implementadas, trazendo mudanças significativas que podem impactar muitos beneficiários.

Para continuar recebendo o Bolsa Família em 2024, as famílias devem atender a novos critérios de elegibilidade. Primeiramente, a renda per capita familiar deve ser inferior a R$ 218 mensais. Esse valor é calculado dividindo-se a renda total mensal pelo número de membros da família.

Se uma família possui um ou mais membros recebendo o salário mínimo, ainda pode se qualificar, desde que a média de renda por pessoa não ultrapasse o limite estabelecido.

O mês de setembro traz novidades sobre o Bolsa Família. Conheça o que muda nas regras e nas datas de pagamento

É crucial que as informações no Cadastro Único (CadÚnico) estejam sempre atualizadas, refletindo corretamente a composição familiar, endereço, renda e outras características econômicas e sociais. O CadÚnico é a base para a análise da elegibilidade, devendo ser revisado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças significativas na vida da família.

Condicionalidades e valores do programa

O Bolsa Família exige o cumprimento de certas condicionalidades nas áreas de saúde e educação para a manutenção do benefício. Na área da saúde, as famílias devem garantir o cumprimento do pré-natal, vacinação em dia e monitoramento nutricional das crianças.

Na educação, as exigências são claras: crianças de 4 a 5 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 60%, enquanto crianças e adolescentes de 6 a 18 anos devem manter uma frequência de 75%. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e sua renda.

O benefício básico é de R$ 600, mas pode chegar até R$ 1.400, dependendo do cumprimento dos requisitos específicos.

Adicionais são concedidos conforme a situação familiar:

R$ 50 para famílias com membros de 7 a 18 anos ou gestantes.

R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos.

Esses valores são vitais para atender às necessidades básicas e promover o desenvolvimento saudável e a educação das crianças.

Calendário de pagamento para setembro

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados com base no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. O calendário de setembro de 2024 é o seguinte:

NIS final 1: 17 de setembro

17 de setembro NIS final 2: 18 de setembro

18 de setembro NIS final 3: 19 de setembro

19 de setembro NIS final 4: 20 de setembro

20 de setembro NIS final 5: 23 de setembro

23 de setembro NIS final 6: 24 de setembro

24 de setembro NIS final 7: 25 de setembro

25 de setembro NIS final 8: 26 de setembro

26 de setembro NIS final 9: 27 de setembro

27 de setembro NIS final 0: 30 de setembro

Além disso, vale destacar que o Vale Gás está temporariamente suspenso em setembro, com previsão de retorno no mês seguinte. No entanto, algumas famílias podem observar um aumento em seus benefícios, dependendo das suas circunstâncias específicas.

Manutenção do benefício

Para garantir a continuidade do Bolsa Família, é essencial que os beneficiários cumpram todas as condicionalidades e mantenham as informações no CadÚnico precisas e atualizadas. O descumprimento das regras ou a detecção de informações incorretas pode resultar na suspensão ou cancelamento do benefício.

Mantenha-se atento às atualizações e ao calendário de pagamentos para evitar surpresas. Se você ainda não revisou seu CadÚnico, é hora de garantir que todos os dados estejam corretos e atualizados. Assim, você pode continuar a usufruir dos benefícios oferecidos e assegurar que sua família esteja amparada conforme as novas diretrizes do programa.

Estas mudanças visam melhorar a eficiência e a justiça do Bolsa Família, garantindo que o programa continue a apoiar aqueles que realmente precisam. Certifique-se de estar em conformidade com todas as novas regras para não perder o acesso a este importante recurso.