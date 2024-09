Banco digital via WhatsApp já trabalhou mais de R$ 130 milhões: conheça a Magie

No último domingo, 8 de setembro, um dos principais temas abordados durante a Bienal Internacional do Livro de São Paulo foi a revolução tecnológica no setor financeiro. Durante o evento, Guilherme Horn, renomado especialista em inovação, revelou detalhes sobre a Magie, uma fintech que promete mudar a forma como interagimos com bancos.

Ao contrário dos bancos tradicionais ou até das fintechs mais modernas, a Magie opera inteiramente pelo WhatsApp, sem a necessidade de um aplicativo próprio.

Criada pelo empreendedor carioca Luiz Ramalho, a startup está em operação há apenas quatro meses, mas já alcançou números surpreendentes. A fintech recebeu R$ 28 milhões em investimentos e já movimentou impressionantes R$ 130 milhões em pagamentos.

E as boas notícias não param por aí. Recentemente, a Magie foi selecionada para participar do prestigiado AWS Generative AI Accelerator, destacando-se entre 4.500 candidatas.

A revolução bancária pelo WhatsApp

A proposta da Magie é simples, porém inovadora: realizar todas as operações bancárias através de mensagens no WhatsApp. Com isso, os usuários podem efetuar transações financeiras de forma tão natural quanto mandar uma mensagem para um amigo.

O processo é extremamente simples e rápido. Para começar, basta iniciar uma conversa com o número oficial da Magie no WhatsApp e criar sua conta.

A partir daí, o usuário pode realizar depósitos, transferências e até pagamentos, tudo com mensagens de texto, áudios ou fotos. Por exemplo, se você precisa fazer um pagamento via Pix, basta enviar a foto do código, e a inteligência artificial da Magie faz todo o processamento.

A confirmação do pagamento chega instantaneamente, no próprio chat do WhatsApp.

Inteligência artificial a serviço da praticidade

A grande força por trás do sucesso da Magie é a inteligência artificial (IA). Com ela, a fintech consegue interpretar mensagens enviadas pelos usuários, sejam elas textos, áudios ou até imagens.

Esse modelo de atendimento é tão simples quanto conversar com um amigo ou, como descreve o próprio Ramalho, “como se estivesse trocando mensagens com o gerente do seu banco”.

Por exemplo, o cliente pode enviar uma imagem com o código Pix escrito à mão, e a IA da Magie consegue decodificar e processar o pagamento sem problemas.

Essa praticidade tem sido o grande diferencial da Magie, atraindo tanto usuários mais jovens quanto aqueles que não têm tanta familiaridade com a tecnologia dos bancos tradicionais.

Planos de expansão e o futuro da Magie

A Magie não pretende parar por aqui. A fintech já está de olho em novas funcionalidades, como serviços de gestão de investimentos.

Com a evolução do Open Finance, o objetivo é que os usuários possam conectar suas contas de diversos bancos à Magie, centralizando suas operações financeiras em um único lugar.

Essa expansão promete ser um grande diferencial no mercado, já que permitiria aos clientes gerenciar não só suas finanças, mas também seus investimentos e outros serviços financeiros, tudo sem sair do WhatsApp.

O uso da inteligência artificial também deverá ser ampliado, tornando o atendimento e as transações ainda mais rápidas e precisas.

Consequências vistas no mercado financeiro do Brasil

O surgimento de um banco 100% digital e operado via WhatsApp representa um marco no setor bancário. A praticidade oferecida pela Magie pode atrair milhões de brasileiros, principalmente aqueles que buscam uma alternativa simples e eficiente para suas transações diárias.

Além disso, o baixo custo de operação da fintech pode torná-la uma concorrente forte frente aos grandes bancos e até outras fintechs que dependem de aplicativos próprios.

O uso de inteligência artificial também coloca a Magie em uma posição de destaque quando o assunto é inovação no setor financeiro. A capacidade de processar diferentes tipos de mídias (texto, áudio, imagem) com precisão garante uma experiência de usuário muito mais intuitiva e acessível.

Esse avanço pode impulsionar outras startups a seguirem o mesmo caminho, criando uma nova era de serviços bancários no Brasil e no mundo.

O futuro do banco no WhatsApp

Com o crescimento acelerado e uma visão inovadora, a Magie tem tudo para se consolidar como uma das principais fintechs no Brasil.

A combinação de inteligência artificial e operações via WhatsApp, algo inédito até então, oferece uma experiência de usuário única e acessível para todos.

Se a startup continuar investindo em novas funcionalidades e ampliando suas operações, o sucesso parece ser apenas uma questão de tempo. Afinal, quem não gostaria de realizar todas as suas operações bancárias apenas trocando mensagens no WhatsApp?