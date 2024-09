Nubank anuncia nova opção de crédito: descubra como aproveitar essa oportunidade agora

Nubank lança nova opção de crédito consignado para aposentados e pensionistas: saiba como aproveitar a novidade

O Nubank lançou uma nova linha de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com juros a partir de 1,53% ao mês. A modalidade visa facilitar o acesso ao crédito para quem tem renda estável, oferecendo condições mais vantajosas.

A estratégia do Nubank é expandir ainda mais sua base de clientes, que já supera 95,5 milhões de brasileiros. A meta é conquistar cerca de 10 milhões de novos usuários com essa nova linha de crédito.

Para quem busca uma opção de empréstimo com taxas mais acessíveis, o consignado é uma excelente oportunidade, principalmente para aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades em acessar linhas de crédito tradicionais.

Como funciona o crédito consignado do Nubank?

O empréstimo consignado desconta automaticamente as parcelas do salário ou benefício do INSS, reduzindo o risco de inadimplência. Isso permite que os bancos ofereçam taxas de juros mais baixas em relação a outros tipos de crédito pessoal.

Antes da ampliação, o crédito consignado do Nubank era oferecido exclusivamente para servidores públicos federais. No entanto, com o novo anúncio, a fintech estendeu o serviço para militares, aposentados e pensionistas, ampliando o acesso para um público que busca alternativas mais baratas e seguras para financiar suas necessidades.

Essa iniciativa do Nubank torna o crédito consignado uma opção ainda mais atrativa para quem depende da aposentadoria ou pensão, pois oferece um prazo de pagamento mais longo e taxas de juros reduzidas.

Passo a passo para solicitar o empréstimo consignado no Nubank

A contratação do empréstimo é simples e pode ser feita diretamente pelo aplicativo do Nubank, sem necessidade de deslocamento a agências físicas. Veja como solicitar:

Acesse o aplicativo do Nubank: Abra o app, disponível para Android e iOS. Clique na seção de empréstimos: Navegue até a opção de crédito no menu principal. Selecione “NuConsignado”: Essa é a modalidade específica de crédito consignado. Preencha as informações solicitadas: Insira os dados necessários para a análise de crédito. Envie a solicitação: Após preencher os dados, finalize o processo e aguarde a análise. Aguarde a análise de crédito: O Nubank realizará uma verificação da solicitação. Receba o valor aprovado: Caso o crédito seja aprovado, o valor será depositado diretamente na conta do Nubank do solicitante.

Esse processo é ágil e pode ser realizado em poucos minutos, garantindo que os aposentados e pensionistas tenham acesso ao crédito de maneira prática e rápida.

Quais são os benefícios do empréstimo consignado do Nubank?

O empréstimo consignado do Nubank oferece uma série de vantagens que o tornam uma excelente opção para aposentados e pensionistas. Confira os principais benefícios:

Desconto direto na folha de pagamento : As parcelas são descontadas automaticamente do benefício do INSS, o que evita atrasos.

: As parcelas são descontadas automaticamente do benefício do INSS, o que evita atrasos. Facilidade na contratação : Todo o processo é feito de maneira digital, pelo aplicativo, sem burocracias.

: Todo o processo é feito de maneira digital, pelo aplicativo, sem burocracias. Limite de margem consignável : A legislação garante que o desconto não ultrapasse 35% do valor do benefício, protegendo o orçamento do solicitante.

: A legislação garante que o desconto não ultrapasse 35% do valor do benefício, protegendo o orçamento do solicitante. Prazo de pagamento mais longo : O prazo pode ser estendido, permitindo parcelas menores e mais acessíveis.

: O prazo pode ser estendido, permitindo parcelas menores e mais acessíveis. Taxa de juros mais baixa : Com juros a partir de 1,53% ao mês, o crédito consignado do Nubank é uma das opções mais baratas do mercado.

: Com juros a partir de 1,53% ao mês, o crédito consignado do Nubank é uma das opções mais baratas do mercado. Maior facilidade de aprovação: Como o risco de inadimplência é menor, a aprovação do crédito é mais simples e acessível.

Essas condições colocam o Nubank como uma opção atraente para aposentados e pensionistas que buscam crédito sem comprometer o orçamento familiar.

Nubank oferece crédito para clientes negativados

O Nubank agora oferece crédito para clientes negativados, permitindo que eles reservem dinheiro em sua conta como garantia. Esse valor funciona como limite de crédito, permitindo o uso do cartão mesmo com restrições no nome.

Essa funcionalidade é ideal para quem precisa de crédito, mas enfrenta dificuldades devido à negativação no Serasa ou SPC. Ao utilizar o cartão de crédito e pagar as faturas em dia, o cliente pode aumentar suas chances de conseguir um limite de crédito pré-aprovado no futuro.

O recurso pode ser acessado no aplicativo, na opção “Reservar como limite”. Ao reservar o dinheiro, o valor fica bloqueado na conta como garantia para as compras realizadas no cartão de crédito. Essa solução é mais uma tentativa do Nubank de democratizar o acesso ao crédito no Brasil, incluindo aqueles que têm restrições financeiras.

Expansão de serviços para um público em crescimento

O Nubank tem se destacado por sua estratégia de ampliar o acesso a serviços financeiros de maneira digital e inclusiva. Com a nova modalidade de crédito consignado, a fintech dá mais um passo importante para consolidar sua posição entre os maiores bancos do Brasil.

A aposta no público de aposentados e pensionistas é estratégica, já que este grupo representa uma fatia significativa da população brasileira e, muitas vezes, encontra dificuldades em conseguir crédito com condições favoráveis.

Para quem busca um empréstimo com condições vantajosas, o crédito consignado do Nubank se apresenta como uma das melhores opções do mercado, combinando facilidade, segurança e taxas acessíveis.

