Motoristas podem se dar mal e ser multados em quase R$ 200 por descuido com objeto

Descuidar do sistema de iluminação do veículo pode custar caro. Muitos motoristas já passaram pela situação desconfortável de enfrentar faróis mal regulados ou luz alta vindo na direção contrária, o que compromete a visibilidade e aumenta os riscos de acidentes.

Para evitar esses problemas, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) adota regras rigorosas sobre o uso correto dos faróis.

De acordo com o Artigo 223 do CTB, transitar com farol desregulado ou com a luz alta de forma a atrapalhar a visão de outro condutor configura infração grave.

Quem comete essa irregularidade pode receber uma multa de R$ 195,23 e acumular cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a resolução nº 993/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece diretrizes claras para o uso correto do sistema de iluminação dos veículos.

Cuidado, pois muitos motoristas estão levando multa por um descuido bem simples com item comum do carro – foto: noticiadamanha.com.br.

Quando e como usar o item para não levar multa?

O farol alto é essencial em vias sem iluminação, principalmente à noite, quando a visibilidade é reduzida. Ele ajuda a identificar obstáculos e outros veículos a uma distância maior.

Contudo, é preciso usá-lo com cuidado. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), o farol alto deve ser desligado ao perceber a aproximação de um veículo no sentido oposto ou quando outro carro está à frente.

O uso inadequado dessa luz pode resultar em infrações. Caso o motorista insista em utilizar o farol alto de forma incorreta, ele estará sujeito a uma multa mais branda, de R$ 88,38, além de receber três pontos na carteira. Esse valor é aplicado em situações menos graves, como o uso da luz alta em vias já bem iluminadas, onde seu uso é desnecessário.

Farol baixo e luzes auxiliares: uso obrigatório

O farol baixo é outra ferramenta crucial para a segurança no trânsito. Ele deve ser utilizado principalmente à noite e em condições de baixa visibilidade, como chuva forte, neblina ou em túneis. De acordo com o Artigo 250, Inciso I, do CTB, o uso do farol baixo é obrigatório em diversas situações.

A ausência do farol baixo em locais ou horários obrigatórios pode gerar uma multa de R$ 130,16, além de quatro pontos na carteira.

Esta penalidade reforça a importância de manter o sistema de iluminação sempre em dia, especialmente em situações adversas, onde a segurança é primordial. Vale lembrar que o uso adequado dessas luzes pode ser o diferencial entre um trajeto seguro e um acidente grave.

Você precisa saber disso hoje:

Motoristas precisam entender mais para não levar multa

Outra tecnologia que vem ganhando popularidade nos veículos modernos é a luz de rodagem diurna (DRL). Essa luz é projetada para ser usada durante o dia, aumentando a visibilidade do veículo, mesmo sob luz solar intensa.

No entanto, é importante destacar que a DRL não substitui o uso do farol baixo à noite. A resolução nº 993 do Contran estipula que apenas veículos equipados com DRL podem utilizá-la sem outra forma de iluminação durante o dia em rodovias.

O motorista deve ficar atento ao funcionamento de todas as luzes de seu veículo, inclusive as de seta, que são fundamentais para sinalizar mudanças de direção e indicar a intenção de virar ou mudar de faixa.

Andar com as lâmpadas de seta queimadas, por exemplo, pode resultar em duas multas: uma pela falha no sistema de iluminação e outra por não sinalizar adequadamente a manobra. Isso pode custar muito mais do que o valor de uma lâmpada nova.

Cuidados e manutenção: como evitar multas

Manter o sistema de iluminação do veículo em perfeito estado é uma das principais responsabilidades dos motoristas. Muitos condutores ignoram a importância de verificar, regularmente, o funcionamento das luzes e, com isso, acabam sendo surpreendidos por multas ou, pior, envolvem-se em acidentes.

Uma dica importante é sempre realizar uma revisão antes de pegar a estrada, garantindo que todas as luzes estejam funcionando corretamente.

Além disso, é essencial que os motoristas estejam atentos às mudanças na legislação de trânsito, como as resoluções do Contran, que frequentemente atualizam as exigências sobre o que é considerado seguro e necessário para circular nas ruas e rodovias.

O descuido com itens aparentemente simples, como a regulagem do farol, pode gerar consequências graves tanto no aspecto financeiro quanto na segurança do condutor e de outros usuários das vias.

Portanto, ao invés de correr o risco de enfrentar uma multa e perder pontos na CNH, vale a pena investir um tempo na manutenção do sistema de iluminação do carro.

Além de garantir a própria segurança, o motorista também estará protegendo os demais condutores e pedestres. Afinal, o trânsito é um espaço compartilhado, onde cada pequena atitude conta para preservar vidas.