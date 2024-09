R$15,2 bilhões do governo! Trabalhadores brasileiro têm direito a receber uma parte

Trabalhadores brasileiros terão parte dos R$ 15,2 bilhões do lucro do FGTS depositada em suas contas. Veja como consultar o saldo e garantir o benefício.

Os trabalhadores brasileiros acabam de receber uma ótima notícia. A Caixa Econômica Federal anunciou a distribuição de R$ 15,2 bilhões em lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse montante será dividido entre milhões de brasileiros que têm direito a uma parte desses rendimentos.

A saber, a distribuição de lucros é um direito garantido a todos os trabalhadores que possuem saldo em suas contas do FGTS. A novidade veio como parte das ações do governo federal para garantir que os rendimentos do fundo sejam repassados aos seus verdadeiros donos, os trabalhadores.

Essa distribuição de lucros é vista como uma forma de aumentar a rentabilidade do FGTS para o trabalhador. Embora o valor creditado não seja sacável imediatamente, ele aumenta o saldo disponível e pode ser retirado em condições previstas pela legislação. Saiba mais a seguir.

Governo distribui R$ 15,2 bilhões do lucro do FGTS para trabalhadores. Saiba como o valor será incorporado ao saldo e consulte sua conta. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quanto cada trabalhador vai receber?

O valor que será depositado na conta do trabalhador dependerá do saldo que ele tinha em sua conta do FGTS até 31 de dezembro de 2023.

A Caixa definiu o índice de distribuição dos lucros como 0,02693258, o que significa que para cada R$ 1.000,00 em saldo, o trabalhador receberá aproximadamente R$ 26,93.

Esse valor será incorporado diretamente ao saldo total, aumentando a quantia disponível no futuro. Por exemplo, se um trabalhador tinha R$ 5.000,00 no FGTS em dezembro de 2023, ele receberá cerca de R$ 134,65 de lucro.

Vale lembrar que, apesar de o valor não ser sacável de imediato, ele estará disponível quando o trabalhador fizer uso do FGTS, seja para a compra de um imóvel, em caso de demissão ou aposentadoria, entre outras situações.

Como consultar o depósito do lucro do FGTS?

A Caixa Econômica já realizou os depósitos do lucro do FGTS até 11 de setembro de 2024. Para quem deseja saber exatamente quanto foi creditado, o processo de consulta é simples e pode ser feito através do App FGTS. Confira o passo a passo:

Acesse o App FGTS e faça login com seu CPF e senha.

e faça login com seu CPF e senha. Clique em “ Meu FGTS ” e selecione a conta atual.

” e selecione a conta atual. Depois, toque no ícone “ + ” para ver todos os depósitos recentes.

” para ver todos os depósitos recentes. O lucro do FGTS estará listado no extrato, junto com as outras transações.

Além do aplicativo, os trabalhadores podem consultar os depósitos diretamente nas agências da Caixa ou através do site oficial da instituição.

Isso permite que todos fiquem cientes dos valores que foram incorporados ao saldo do FGTS e acompanhem seu crescimento.

O que fazer se o depósito do lucro não for creditado?

Se o trabalhador consultar seu extrato e não encontrar o depósito do lucro do FGTS, é importante entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Problemas no cadastro, como informações desatualizadas, podem ser a causa de pendências no recebimento.

Por fim, evitar transtornos, mantenha sempre seus dados atualizados no sistema da Caixa, incluindo informações como CPF, endereço e dados bancários.

