Urgente: R$750 liberado para o Bolsa Família em setembro; confira tudo

O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, segue realizando os pagamentos mensais para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em setembro, os beneficiários do auxílio podem receber até R$ 750, conforme a composição familiar. O pagamento já está em andamento desde o dia 17 de setembro, com cobertura nacional. A medida beneficia 20,7 milhões de famílias em todas as regiões do Brasil.

O valor recebido por cada família varia de acordo com critérios como número de membros e faixas etárias. Esse ajuste visa atender às diferentes necessidades dos cidadãos em vulnerabilidade. O auxílio é parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à proteção social.

Neste mês, há mudanças importantes no calendário de pagamentos e nas regras. A seguir, explicamos como essas atualizações afetam os beneficiários e o que esperar.

Em setembro, os beneficiários do auxílio podem receber até R$ 750, conforme a composição familiar.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Valores do Bolsa Família em setembro

Neste mês, o valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600 por família, conforme estabelecido pelo governo federal. No entanto, o valor pode chegar a R$ 750 para aquelas famílias que tenham crianças, jovens ou gestantes, conforme estipulado pelas regras adicionais do benefício.

O valor médio nacional pago às famílias em setembro deve ficar em torno de R$ 680. Essa média considera as variações nos pagamentos conforme a seguinte estrutura:

R$ 600 fixos para cada família inscrita no programa;

fixos para cada família inscrita no programa; R$ 150 adicionais para cada criança com idade entre 0 e 6 anos;

adicionais para cada criança com idade entre 0 e 6 anos; R$ 50 para cada criança com mais de 7 anos;

para cada criança com mais de 7 anos; R$ 50 para jovens com até 18 anos;

para jovens com até 18 anos; R$ 50 para gestantes;

para gestantes; R$ 50 para bebês com até seis meses de idade.

Esses adicionais foram introduzidos com o objetivo de garantir uma maior proteção a famílias com crianças pequenas, jovens em fase de desenvolvimento ou gestantes, uma vez que esses grupos demandam mais recursos para atender às suas necessidades básicas.

Consulta de valores e pagamentos

Os beneficiários do Bolsa Família podem consultar o valor exato a ser recebido no mês de setembro por meio dos aplicativos do próprio programa ou pelo Caixa Tem, ferramenta da Caixa Econômica Federal que auxilia na gestão dos benefícios sociais.

A consulta está disponível a partir do dia 15 de setembro, quando os sistemas da Caixa se atualizam. Além de conferir o valor, os beneficiários podem verificar a data de depósito de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Redução no número de beneficiados

O número de beneficiários do Bolsa Família vem sofrendo ajustes nos últimos meses. Em julho, 20,83 milhões de famílias foram atendidas. No entanto, em agosto, o número caiu para 20,76 milhões, uma redução de 70 mil contemplados.

Esta diminuição tem sido atribuída à atualização cadastral realizada pelo governo federal para garantir que apenas famílias que atendam aos critérios estabelecidos continuem a receber o benefício.

A expectativa agora é saber se o número de beneficiados em setembro será mantido em 20,76 milhões ou se ocorrerão novas mudanças. Esse processo de revisão cadastral faz parte de uma medida do governo para assegurar que os recursos do programa cheguem efetivamente às famílias que mais precisam.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Setembro

O pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro segue um calendário específico, que varia de acordo com o número final do NIS dos beneficiários. O cronograma de depósitos já teve início no dia 17 de setembro e seguirá até o dia 30. Confira o calendário completo abaixo:

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas e organizem-se para sacar o benefício nos dias indicados para o seu NIS. O calendário de pagamento é sempre baseado nos dias úteis, e os depósitos são realizados em conta corrente ou conta poupança social, conforme a modalidade escolhida pelo beneficiário.

Número final do NIS 1: 17 de setembro

Número final do NIS 2: 18 de setembro

Número final do NIS 3: 19 de setembro

Número final do NIS 4: 20 de setembro

Número final do NIS 5: 23 de setembro

Número final do NIS 6: 24 de setembro

Número final do NIS 7: 25 de setembro

Número final do NIS 8: 26 de setembro

Número final do NIS 9: 27 de setembro

Número final do NIS 0: 30 de setembro

O 13º Salário do Bolsa Família

Uma questão que tem chamado a atenção dos beneficiários é a ausência do pagamento do 13º salário para o programa em alguns estados.

Em agosto, por exemplo, o estado de Pernambuco realizou o pagamento do 13º salário para os inscritos no Bolsa Família. No entanto, este pagamento foi uma iniciativa estadual e não está previsto para ocorrer em setembro.

O governo federal ainda não anunciou qualquer plano para o pagamento do 13º salário nacionalmente em 2023. Essa medida, que já foi adotada em anos anteriores, visa a reforçar o orçamento das famílias no final do ano. Contudo, até o momento, não há confirmação oficial sobre a continuidade desse benefício extra.

Importância do Bolsa Família

O Bolsa Família tem um papel crucial na redução da pobreza e na garantia de condições mínimas de subsistência para milhões de brasileiros.

O programa é responsável por proporcionar uma rede de segurança financeira para famílias que enfrentam dificuldades econômicas, e seu impacto positivo pode ser observado em várias áreas, como educação, saúde e nutrição infantil.

Além disso, o Bolsa Família contribui para a economia de pequenos municípios, onde o benefício muitas vezes representa uma parcela significativa da renda circulante. Assim, o programa não apenas apoia diretamente as famílias, mas também impulsiona o comércio local e fortalece a economia das regiões mais vulneráveis.

Confira também:

Fiquem atentos ao calendário e às mudanças no números de contemplados

O pagamento do Bolsa Família em setembro segue o cronograma estabelecido pelo governo federal, com valores que podem variar entre R$ 600 e R$ 750, dependendo da composição familiar.

Com mais de 20 milhões de famílias atendidas, o programa continua a ser uma das principais políticas públicas de combate à pobreza no Brasil.

Beneficiários devem ficar atentos ao calendário e às mudanças no número de contemplados para garantir que seus direitos sejam assegurados. Para mais informações e detalhes sobre o Bolsa Família, acesse os canais oficiais da Caixa ou utilize os aplicativos disponibilizados.

Assista: