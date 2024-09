Vai acabar! Nubank anuncia alteração e interrompe prática comum entre clientes

Nubank anuncia mudanças e suspende negociações de Nucoins. Veja como isso afeta os clientes e quais são as novas opções para utilizar os tokens.

O Nubank surpreendeu seus clientes com uma mudança importante: uma prática bastante comum entre os usuários do banco será interrompida. A partir de agora, as negociações de Nucoins, a moeda virtual do banco digital, não poderão mais ser realizadas.

Embora as Nucoins continuem sendo acumuladas, as transações de compra e venda foram completamente suspensas. Essa mudança gerou preocupações entre os usuários que já estavam acostumados a negociar as moedas.

As Nucoins acumuladas continuam disponíveis nas contas dos clientes, mas agora seu uso estará limitado a trocas dentro do universo Nubank, como pagamento de benefícios e participação em promoções exclusivas. Saiba mais a seguir.

Negociações de Nucoins são interrompidas pelo Nubank. Entenda as novas regras do programa de recompensas e as alternativas disponíveis para os clientes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que muda para quem possui Nucoins?

Apesar da interrupção das negociações, os clientes que já possuem Nucoins não precisam se preocupar com o desaparecimento dos tokens.

O Nubank garantiu que as Nucoins continuarão a ser contabilizadas e exibidas nos aplicativos dos clientes. A custódia das moedas será feita pela NuCrypto, e o banco não descarta a possibilidade de transferir essa custódia para parceiros no futuro, caso julgue necessário.

Além disso, os clientes que têm Nucoins acumuladas poderão concorrer a prêmios em dinheiro, com valores que chegam a R$ 1 milhão, e seguirão acumulando moedas conforme realizam compras no crédito ou no débito. A única alteração significativa é que a compra e venda de Nucoins no app foi descontinuada.

Veja também:

Troca por Bitcoin e outras opções

Outra novidade anunciada é a possibilidade de trocar Nucoins por ativos como Bitcoin ou Dólar Digital até o dia 9 de dezembro de 2024.

O valor das Nucoins foi congelado em R$ 0,053 por unidade, garantindo um preço fixo para aqueles que desejam converter suas moedas.

Para realizar essa troca, é necessário acumular um mínimo de R$ 100 em Nucoins, o que oferece aos usuários uma oportunidade de migrar seus saldos para outros ativos digitais.

Aqueles que optarem por não realizar a troca poderão continuar utilizando os tokens dentro do programa de recompensas do Nubank, que promete novidades até o final do ano.

Como continuar acumulando Nucoins?

As formas de acumular Nucoins permanecem as mesmas, permitindo que os clientes ganhem tokens à medida que utilizam os serviços do Nubank. As principais maneiras de ganhar Nucoins incluem:

Compras no cartão de débito ou crédito : A cada compra realizada, os clientes acumulam Nucoins , conforme o valor gasto.

: A cada compra realizada, os clientes acumulam , conforme o valor gasto. Promoções de “Air Drop” : O Nubank frequentemente oferece tokens gratuitos para incentivar o uso do aplicativo.

: O Nubank frequentemente oferece tokens gratuitos para incentivar o uso do aplicativo. Indicação de novos usuários: Convidar novos clientes para abrir contas no Nubank também gera recompensas em Nucoins.

Dependendo do nível de interação com o Nubank, os clientes podem acumular mais Nucoins. No nível mais alto do programa, os usuários podem ganhar até 1 Nucoin por cada R$ 1 gasto no cartão de crédito, o que equivale a um cashback de 5%. No entanto, para atingir esse nível, é necessário congelar uma quantidade considerável de Nucoins.

Níveis e prêmios

O programa de Nucoins agora opera com sete níveis de participação, que determinam a quantidade de bilhetes da sorte para sorteios de prêmios.

Esses prêmios podem chegar a até R$ 1 milhão, com mais chances para aqueles que acumulam mais tokens. O sistema de níveis vai desde o Nível 1, disponível para todos os novos participantes, até o Nível 7, que requer o congelamento de 500.000 Nucoins.

Os clientes que atingirem os níveis mais altos terão acesso a benefícios exclusivos, como mais bilhetes para sorteios e outras vantagens especiais dentro do ecossistema Nubank.

E agora?

Para os clientes do Nubank, essa mudança no programa de Nucoins representa uma alteração significativa na forma de utilizar a moeda virtual do banco.

Embora a negociação de Nucoins tenha sido interrompida, o banco promete novas funcionalidades e recompensas, oferecendo aos usuários a possibilidade de trocar os tokens por Bitcoin ou manter as moedas dentro do ecossistema para aproveitar as novas vantagens.

Veja também: Empréstimo pelo Bolsa Família: simule e veja quanto dá para pegar