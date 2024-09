Nova Lei de Trânsito pode pesar no bolso e bloquear CNH por 365 dias

Motoristas que desrespeitam as normas de trânsito estão prestes a enfrentar punições mais severas. Um novo projeto de lei, que tramita na Câmara dos Deputados, propõe suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por um ano e aplicar uma multa significativamente alta para quem for flagrado realizando ultrapassagens perigosas.

O objetivo é coibir práticas que colocam em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres.

O Projeto de Lei 1405/24, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE), propõe uma série de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo o texto, ultrapassagens perigosas e outras manobras irresponsáveis, que desrespeitem as normas de trânsito e coloquem a segurança viária em risco iminente, serão penalizadas com mais rigor.

A proposta define a direção perigosa como “qualquer manobra que contrarie as regras de segurança e integridade física das pessoas”. O foco é reduzir o número de acidentes graves provocados por imprudência ao volante, uma das principais causas de fatalidades nas estradas brasileiras.

Suspensão da CNH e multa alta

Se aprovado, o projeto prevê que motoristas flagrados em ultrapassagens perigosas terão a CNH suspensa por 12 meses. Caso o condutor reincida na infração dentro desse período, o tempo de suspensão será dobrado, chegando a dois anos.

Além da suspensão, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70, valor dez vezes superior à multa gravíssima tradicional, que é de R$ 293,47.

Essa penalidade se alinha a uma tendência de endurecimento das regras de trânsito no Brasil, que visa combater práticas que colocam em risco a segurança de todos.

A medida também busca conscientizar os motoristas sobre os perigos da direção imprudente, com uma punição financeira significativa.

Proibição de dirigir em rodovias

Outro ponto destacado no projeto é a proibição de circular em rodovias e estradas para os motoristas que forem punidos por ultrapassagem perigosa.

Essa proibição será válida por, no mínimo, dois anos, contados a partir da data da infração. Durante esse período, o motorista ficará restrito a dirigir apenas em áreas urbanas.

O deputado Clodoaldo Magalhães explicou que a medida visa reforçar a segurança nas rodovias, locais onde as ultrapassagens indevidas são mais frequentes e perigosas.

“A prática de ultrapassagens em locais proibidos, em alta velocidade ou sem a devida precaução, coloca em risco não apenas a vida do condutor, mas também de todos os usuários da via, incluindo passageiros de outros veículos e pedestres que possam estar nas proximidades”, destacou o parlamentar em entrevista à Agência Câmara de Notícias.

Você precisa saber disso:

Estatísticas de peso no trânsito

A imprudência ao volante, especialmente em ultrapassagens perigosas, é uma das principais causas de acidentes graves no Brasil. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, milhares de colisões frontais, muitas vezes fatais, ocorrem todos os anos devido a ultrapassagens em locais proibidos ou sem a devida visibilidade.

Se a nova lei for aprovada, o impacto nas estatísticas de acidentes pode ser significativo. Ao tornar as penalidades mais severas, espera-se que os motoristas passem a adotar uma postura mais cautelosa nas estradas, reduzindo o número de acidentes e vítimas fatais.

Tramitação do Projeto de Lei

Atualmente, o Projeto de Lei 1405/24 está em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto será analisado em caráter conclusivo por duas comissões: a Comissão de Viação e Transportes e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovado nas comissões, o projeto seguirá para o Senado Federal, onde também passará por votação.

Após a aprovação em ambas as Casas, a proposta segue para a sanção presidencial, quando finalmente poderá entrar em vigor. Caso seja sancionada, a nova lei representará uma mudança importante nas regras de trânsito brasileiras, com potencial para tornar as estradas mais seguras.

A possibilidade de multas tão altas e a suspensão prolongada da CNH já está gerando repercussão entre os motoristas. Muitos temem que as novas regras possam ser muito rígidas, enquanto especialistas em trânsito acreditam que o endurecimento das punições é necessário para reduzir as tragédias nas estradas.

Com a aplicação de multas mais pesadas e a suspensão da CNH, o projeto de lei busca não apenas punir os infratores, mas também prevenir novos acidentes. A expectativa é que a medida funcione como um alerta para os motoristas que, muitas vezes, ignoram as regras de trânsito em nome da pressa ou da imprudência.