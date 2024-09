2ª fase do CNH Social 2024: inscrições abertas para 3.500 vagas gratuitas

O governo estadual, por meio do Detran-ES, deu início à segunda fase do programa CNH Social de 2024. A iniciativa, que já beneficiou milhares de capixabas, oferece nesta fase 3.500 vagas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita, com foco principal na inserção dos beneficiários no mercado de trabalho.

As inscrições começaram no dia 10 de setembro de 2024 e seguem até às 23h59 do dia 29 de setembro de 2024. Para participar, os interessados devem acessar o site do Detran-ES e preencher o formulário de inscrição. O processo é totalmente digital, facilitando o acesso a candidatos de todo o estado.

Mais de 3 mil vagas abertas para quem quer ter sua 1ª habilitação de graça por meio do programa CNH Social, do governo – foto: noticiadamanha.com.br.

Quem pode se inscrever?

As vagas são destinadas a diferentes perfis de motoristas. Para quem ainda não possui habilitação, há a opção de tirar a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro). Já para aqueles que já possuem CNH, há a possibilidade de adição de categorias ou até mesmo a mudança para categorias profissionais, como D (van, micro-ônibus, ônibus) e E (caminhão e carreta).

Além disso, o programa garante que 5% das vagas sejam reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 13% para egressos do sistema prisional, em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus). Caso essas vagas não sejam preenchidas, elas serão disponibilizadas para a ampla concorrência.

Você precisa saber disso hoje mesmo:

CNH Social para 60 mil

Desde a sua criação, o programa já emitiu mais de 60 mil CNHs gratuitas, segundo o governador Renato Casagrande. Ele ressaltou que, embora a CNH não garanta um emprego imediato, ela amplia significativamente as oportunidades de trabalho. O Estado do Espírito Santo se destaca como um polo na geração de empregos, muito acima da média nacional, e programas como o CNH Social contribuem para essa conquista.

O diretor do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que a primeira fase do programa neste ano já trouxe mudanças significativas. A inclusão de vagas para egressos do sistema prisional, por exemplo, resultou em uma redução significativa no número de desistências, um indicativo de que o programa está atingindo o público que mais necessita.

Responsabilidade no trânsito e experiência positivo

Um ponto importante levantado por Vieira é a responsabilidade no trânsito. Ele enfatizou a importância de os novos condutores, formados pelo programa, dirigirem com prudência e cuidado.

Segundo dados do próprio Detran|ES, entre janeiro e agosto de 2024, o estado já registrou 643 mortes no trânsito. A mudança dessa realidade, segundo ele, depende do compromisso de cada motorista.

O programa CNH Social já transformou a vida de muitos capixabas. Paula Santos de Melo, por exemplo, beneficiária da primeira fase do programa, destacou a importância da iniciativa.

Após conseguir adicionar a categoria A em sua carteira, ela está pronta para se inscrever novamente, agora visando a mudança para a categoria D. “O CNH Social abriu portas para mim e para muitos. É uma excelente oportunidade de crescer profissionalmente”, relatou Paula.

Processo de inscrição: lista de selecionados e suplentes

Os resultados da seleção serão divulgados no dia 14 de outubro de 2024, às 12h, no site do Detran. Caso alguns candidatos não concluam o processo de matrícula ou desistam, o Detran realizará uma chamada de suplentes, prevista para o dia 16 de dezembro de 2024. Dessa forma, mais pessoas terão a chance de participar do programa.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa acessar o site oficial do Detran|ES, selecionar o banner do programa CNH Social e fornecer as informações pessoais.

Vale lembrar que todos os dados informados devem estar em conformidade com o CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Apenas aqueles com cadastro ativo até 13 de julho de 2024 poderão participar.

Após a inscrição, os candidatos não poderão modificar a categoria selecionada, então é essencial escolher com atenção entre Primeira Habilitação (A ou B), Adição de Categoria ou Mudança de Categoria.

As vagas estão divididas da seguinte forma: 40% para Primeira Habilitação, 20% para Adição de Categoria e 40% para Mudança de Categoria.

Além da habilitação gratuita, os beneficiários poderão participar de cursos especializados oferecidos pelo programa. Esses cursos visam a capacitação e a qualificação dos condutores profissionais, com opções como transporte de passageiros, transporte escolar, mototáxi, entre outros. O objetivo é aumentar a empregabilidade e preparar melhor os motoristas para o mercado de trabalho.