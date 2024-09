Sorte extra na Lotofácil: veja os números “com mais chances de sair”

A Lotofácil da Independência, uma das loterias mais aguardadas do ano, está prestes a premiar um sortudo (ou vários) com nada menos que R$ 200 milhões.

O concurso especial de número 3.190, que ocorre nesta segunda-feira (9), é conhecido por não permitir acúmulo de prêmio, o que significa que, caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre aqueles que acertarem 14 números e assim por diante. Isso torna a disputa ainda mais emocionante e aumenta as chances de diferentes apostas serem contempladas.

As apostas podem ser feitas até as 18h de hoje, custando a partir de R$ 3,00. O sorteio acontece às 20h, e o resultado será divulgado logo após.

Lotofácil da Independência pode pagar R$ 200 milhões hoje veja como apostar e os números mais sorteados – foto: noticiadamanha.com.br.

Como funciona o sorteio e quem pode ganhar

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve marcar de 15 a 20 números em um volante que oferece 25 opções. Além disso, existe a “surpresinha”, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente, facilitando a vida de quem não tem preferência.

A grande premiação é para quem acertar todos os 15 números sorteados, mas quem acertar 11, 12, 13 ou 14 números também tem chances de levar prêmios menores.

E tem mais: o concurso é especial não apenas pelo valor do prêmio, mas também pela regra que impede o acúmulo. Se ninguém acertar os 15 números, a bolada é automaticamente repartida entre os acertadores da faixa seguinte, garantindo que o montante seja sempre distribuído.

Bolão da Lotofácil: uma alternativa popular

Outra forma interessante de aumentar as chances de ganhar na Lotofácil é por meio dos famosos bolões. Nesse tipo de aposta em grupo, cada participante adquire cotas e tem direito a uma parte do prêmio, proporcional ao número de cotas compradas. O preço mínimo para participar de um bolão da Lotofácil é de R$ 12, e o valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

O número máximo de cotas varia conforme a quantidade de números apostados:

Apostas com 15 números: até 7 cotas;

Apostas com 16 números: até 25 cotas;

Apostas com 17 números: até 30 cotas;

Apostas com 18 números: até 35 cotas;

Apostas com 19 números: até 70 cotas;

Apostas com 20 números: até 100 cotas.

Além das apostas realizadas em lotéricas, as cotas de bolões organizados também podem ser adquiridas online no portal das Loterias Caixa.

Você precisa saber disso agora:

Números mais sorteados e os mais atrasados

Quem aposta em loteria costuma acreditar que alguns números têm mais sorte que outros. Se você é desse time, confira os números que mais saíram na história da Lotofácil. Desde o primeiro concurso, em 2003, até o último realizado, os números 20, 10 e 25 lideram o ranking, com 1.999, 1.987 e 1.972 sorteios, respectivamente.

Além disso, para os que preferem olhar para o outro lado da moeda, os números mais “atrasados” — ou seja, aqueles que não saem há mais tempo — incluem o 5 e o 8, que estão há três concursos sem aparecer. Isso não significa que eles vão sair no próximo sorteio, mas é uma curiosidade que muitos apostadores gostam de levar em conta.

Última edição foi histórica

Vale lembrar que, em 2023, a Lotofácil da Independência já entrou para a história. Naquele ano, o prêmio também chegou a R$ 200 milhões e foi dividido entre 65 apostas ganhadoras. Isso mostra que, embora ganhar sozinho seja o sonho de muitos, é possível que mais de uma pessoa seja premiada, especialmente em concursos tão disputados como este.

Atenção:

As apostas podem ser feitas até as 18h de hoje em qualquer casa lotérica ou no site das Loterias Caixa. Para quem prefere apostar sem sair de casa, a plataforma online oferece uma alternativa prática e rápida, permitindo que o jogador faça suas escolhas com apenas alguns cliques.

Seja sozinho, em bolão ou com a ajuda da “surpresinha”, a Lotofácil da Independência promete deixar alguns brasileiros com a conta bancária recheada. Boa sorte!