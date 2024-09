O viral Patinete Elétrico; o que é permitido e proibido no trânsito? Confira

Os patinetes elétricos se tornaram uma alternativa popular de mobilidade urbana nos últimos anos, principalmente em grandes cidades.

Esses veículos proporcionam uma forma rápida e eficiente de deslocamento em curtas distâncias, ajudando a evitar o trânsito intenso e reduzindo a emissão de poluentes, já que são movidos a eletricidade. Além disso, oferecem uma solução sustentável e prática para quem busca agilidade nas ruas.

A popularidade também trouxe desafios, como a regulamentação de seu uso em vias públicas.

Muitos municípios passaram a implementar regras para garantir a segurança dos usuários e dos pedestres, definindo, por exemplo, os locais permitidos para o trânsito e exigindo o uso de capacetes. Essas medidas são necessárias, já que o uso incorreto ou irresponsável pode causar acidentes.

O Patinete elétrico proporciona uma forma rápida e eficiente de deslocamento em curtas distâncias. (Foto: Google Creative Commons / noticiasmanha.com.br).

Patinete elétrico: o que é permitido e proibido no trânsito?

A crescente popularidade como meio de transporte urbano levanta importantes questões sobre sua segurança e uso adequado. Afinal, quais são as regras que devem ser seguidas para garantir uma experiência segura e responsável?

Este artigo aborda as principais dúvidas e diretrizes para o uso de patinetes elétricos no Brasil, com foco nas normas estabelecidas por empresas como Whoosh e Jet, além de informações relevantes do Detran do DF.

A importância da segurança em primeiro lugar

É fundamental ter em mente que a segurança deve ser a prioridade máxima ao utilizar patinetes elétricos. Diversos incidentes, como o caso do casal que caiu em um patinete no Rio de Janeiro e o do cantor Suga do BTS, que foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool, evidenciam os riscos associados à má utilização do veículo.

Tanto a Jet quanto a Whoosh se posicionam firmemente contra o uso de patinetes sob o efeito de álcool. A Jet, em nota oficial, declara que não recomenda a condução de patinetes por usuários que tenham ingerido bebidas alcoólicas.

A Whoosh, por sua vez, reforça que o patinete é um veículo sujeito às leis de trânsito, e o uso sob o efeito de álcool ou drogas é proibido.

Patinete para uma pessoa: uma regra essencial para evitar acidentes

Uma das regras mais importantes e frequentemente negligenciadas é a proibição de transportar duas ou mais pessoas em um único patinete. Essa prática, além de ser considerada inadequada pelas empresas que oferecem o serviço, representa um risco significativo de acidentes.

“Um patinete é projetado para transportar apenas uma pessoa”, explica a Whoosh em seu site oficial. “A presença de uma segunda pessoa sobrecarrega o veículo, podendo causar quebra e comprometer a estabilidade, dificultando o controle e aumentando o risco de quedas e lesões.”

A Jet reforça essa diretriz, salientando que a distribuição de peso inadequada torna o patinete instável, elevando o perigo de acidentes.

A chuva e a segurança no trânsito de patinetes

Embora o trânsito de patinetes elétricos seja permitido em dias chuvosos, as empresas recomendam cautela.

A Whoosh, em seu site, orienta os usuários a evitar acelerar em superfícies escorregadias e poças de água, enquanto a Jet, em nota, sugere que os usuários sejam cautelosos durante a condução em condições de chuva.

Restrições de idade: priorizando a segurança dos menores

Crianças e adolescentes não são autorizados a utilizar patinetes elétricos, mesmo sob a supervisão de adultos.

Tanto a Jet quanto a Whoosh estabelecem a idade mínima de 18 anos para a utilização dos patinetes, justificando a restrição pela capacidade de lidar com o veículo.

O peso de um patinete, que pode chegar a mais de 40 kg, e a velocidade máxima de 20 km/h, exigem habilidades e responsabilidade que, geralmente, não estão presentes em indivíduos menores de idade.

O que fazer em caso de acidentes

Em caso de acidentes, a Whoosh recomenda que o usuário fotografe a cena, o número de identificação do patinete e os danos. Em seguida, o usuário deve entrar em contato com a empresa por e-mail ou chat, para que um sinistro seja aberto com a seguradora.

A Whoosh oferece atendimento 24 horas por dia, mas a seguradora atende apenas entre 8h e meia-noite. A Jet também oferece seguro para seus passageiros, com cobertura básica para danos materiais e auxílio médico-hospitalar. Em algumas cidades, a empresa oferece também um seguro pago, com cobertura ampliada.

As regras são essenciais para um trânsito seguro

A segurança no trânsito de patinetes elétricos depende do cumprimento de normas e diretrizes.

O respeito às regras de idade, proibição de transportar mais de uma pessoa, abstenção do uso de álcool e drogas e cautela em condições de chuva são essenciais para evitar acidentes e garantir uma experiência segura e responsável.

As empresas que oferecem o serviço desempenham um papel fundamental na conscientização dos usuários sobre as normas e na disponibilização de recursos para lidar com possíveis incidentes. A segurança deve ser priorizada por todos, para que o patinete elétrico se consolide como um meio de transporte seguro e sustentável.

