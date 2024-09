Tchau CNH! Lei crava fim dos veículos nas autoescolas; confira

Nova lei exige a modernização das frotas nas autoescolas. Veja como isso impacta o processo de obtenção da CNH e o que muda para os futuros motoristas.

Uma nova mudança legislativa está causando impacto no setor das autoescolas no Brasil. O Projeto de Lei 4474/20, sancionado recentemente, traz novidades que afetam diretamente o modo como os futuros motoristas são treinados.

A saber, a lei estabelece limites de idade para os veículos usados nas aulas práticas, com o objetivo de modernizar as frotas e garantir maior segurança para os alunos que estão em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com essa alteração, as autoescolas passam a ser obrigadas a utilizar veículos mais modernos, o que também impacta diretamente o aprendizado dos alunos. Mais detalhes você confere a seguir.

Projeto de lei obriga autoescolas a renovar seus veículos. Entenda como essa mudança afeta os alunos e quais são os novos requisitos para a CNH. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que muda com o projeto de lei?

O Projeto de Lei 4474/20 estabelece que os veículos usados nas autoescolas devem respeitar um limite de idade. Para as motos e triciclos (categoria A), o tempo máximo de uso será de oito anos.

Já para os carros de passeio (categoria B), o limite será de 12 anos. Essa mudança busca garantir que os alunos aprendam a dirigir em veículos mais modernos e seguros, equipados com freios ABS, airbags e outros sistemas de segurança avançados.

A senadora Teresa Leitão, relatora do projeto, destacou a importância da renovação das frotas para garantir que os alunos possam aprender a dirigir em condições adequadas e seguras.

Além disso, a modernização dos veículos trará um impacto positivo no ambiente de trabalho dos instrutores, que terão menos problemas com falhas mecânicas e manutenção.

Outro ponto importante do projeto é o incentivo à sustentabilidade. Veículos mais novos tendem a ser mais eficientes no consumo de combustível e menos poluentes, o que contribui para um impacto ambiental reduzido.

Assim, o projeto de lei também promove práticas que vão ao encontro de políticas de preservação do meio ambiente.

Desafios e benefícios para as autoescolas

Apesar dos benefícios que a nova lei traz, muitos donos de autoescolas veem o aumento dos custos como um grande desafio. A renovação da frota pode exigir um investimento considerável, especialmente para estabelecimentos que contam com veículos antigos em suas operações.

No entanto, a longo prazo, a modernização pode resultar em economia, já que carros novos costumam demandar menos reparos e têm desempenho mais eficiente.

Outro fator positivo é a melhora na qualidade do ensino. Com veículos mais modernos e tecnologias de segurança avançadas, os alunos terão uma experiência de aprendizado mais completa e estarão melhor preparados para enfrentar o trânsito.

Além disso, a nova lei também incentiva a introdução de carros elétricos ou híbridos, alinhando o setor de autoescolas com as tendências de sustentabilidade e inovação no mercado automobilístico.

Fim das autoescolas? Boato ou verdade?

Com o surgimento dessa nova legislação, surgiram rumores de que o projeto de lei representaria o fim das autoescolas no Brasil. No entanto, essa informação não passa de fake news.

O projeto de lei não elimina a obrigatoriedade das aulas práticas nas autoescolas, mas sim exige a modernização das frotas, garantindo que os alunos aprendam a dirigir em veículos mais seguros e eficientes.

Vídeos e publicações em redes sociais, como no TikTok, espalharam desinformação, sugerindo que os futuros motoristas poderiam obter a CNH sem a necessidade de frequentar uma autoescola.

Porém, essa informação foi desmentida, e as autoescolas continuam sendo essenciais no processo de formação de novos condutores no país.

Portanto, as aulas práticas seguem sendo obrigatórias para a obtenção da CNH, e o novo projeto de lei apenas reforça a importância de um treinamento de qualidade, em veículos que ofereçam maior segurança tanto para alunos quanto para instrutores.

