Aposentadoria antecipada: profissões que garantem sua liberdade financeira aos 55

A aposentadoria antecipada é a chance de conquistar sua liberdade financeira mais cedo, garantindo descanso após anos de dedicação e esforço

A aposentadoria antecipada é uma possibilidade para algumas profissões que oferecem condições especiais, permitindo que o trabalhador se aposente antes da idade mínima estabelecida pela maioria das modalidades de aposentadoria.

Uma dessas opções é a aposentadoria especial, que contempla os trabalhadores que atuaram em atividades consideradas de risco à saúde ou insalubres. Nesses casos, é possível se aposentar aos 55 anos, desde que sejam cumpridos os critérios estabelecidos pelas regras da previdência.

Além das profissões de risco, os professores também podem alcançar a aposentadoria aos 55 anos, desde que se enquadrem nas regras de transição introduzidas pela reforma da Previdência de 2019. Essa reforma alterou as exigências para aposentadoria, mas manteve algumas condições específicas para determinadas categorias profissionais.

A aposentadoria antecipada é a chance de conquistar sua liberdade financeira mais cedo, garantindo descanso após anos de dedicação e esforço.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Aposentadoria especial aos 55 anos

A aposentadoria especial foi criada para proteger trabalhadores expostos a agentes nocivos ou que desempenham atividades de alto risco à saúde. Essa modalidade permite a aposentadoria com tempo reduzido de contribuição, dependendo do grau de risco da profissão.

As principais categorias profissionais que podem solicitar a aposentadoria aos 55 anos são aquelas que trabalham em condições de risco alto, como em ambientes subterrâneos, de mineração ou com exposição constante a agentes insalubres.

As profissões que garantem a aposentadoria especial aos 55 anos incluem:

Britador

Carregador de Rochas

Cavoqueiro

Choqueiro

Mineiros no subsolo

Operador de britadeira de rocha subterrânea

Perfurador de Rochas em Cavernas

Esses profissionais, que desempenham atividades em ambientes perigosos e com exposição a altos níveis de insalubridade, têm direito a se aposentar com menos tempo de trabalho, graças à legislação que reconhece os riscos a que estão expostos diariamente.

Regras para a aposentadoria especial

As regras para obter a aposentadoria especial variam de acordo com a data em que o trabalhador começou a contribuir para o sistema previdenciário.

A reforma da Previdência de novembro de 2019 trouxe mudanças significativas, criando regras de transição para aqueles que já estavam no mercado de trabalho antes dessa data.

Para quem começou a trabalhar antes da reforma de 2019

Os trabalhadores que começaram a atuar em atividades de risco antes de novembro de 2019 estão sujeitos a regras de transição.

Nesse caso, não há uma idade mínima exigida. Para se aposentar, é necessário que o trabalhador tenha 15 anos de atividade especial e atinja um total de 66 pontos.

Esses pontos são calculados somando a idade do trabalhador com o tempo de contribuição em atividades de risco. A pontuação exigida varia de acordo com o grau de risco a que o trabalhador foi exposto.

Para quem começou a trabalhar após a reforma de 2019

Já os trabalhadores que ingressaram no mercado após a reforma de 2019 precisam cumprir novos critérios. Nesse caso, para profissões de risco alto, a regra exige que o trabalhador tenha 15 anos de atividade especial e tenha atingido 55 anos de idade.

Ou seja, além de completar o tempo mínimo de contribuição em atividade insalubre, o trabalhador deve também atingir a idade mínima de 55 anos.

Essas exigências visam equilibrar a proteção ao trabalhador exposto a risco com a sustentabilidade do sistema previdenciário, garantindo que quem trabalhou em condições adversas tenha o direito de se aposentar mais cedo, com menor desgaste físico.

Aposentadoria de professores aos 55 anos

Outra categoria que pode alcançar a aposentadoria aos 55 anos é a dos professores. No entanto, assim como ocorre com a aposentadoria especial, os professores precisam se encaixar nas regras de transição estabelecidas pela reforma da Previdência de 2019.

Para os professores que já estavam contribuindo para a Previdência antes da reforma, a principal regra de transição envolve uma pontuação mínima. Essa pontuação é obtida pela soma da idade do professor com o tempo de contribuição. A regra determina que as professoras devem atingir 81 pontos, enquanto os professores devem alcançar 91 pontos. Além disso, é necessário ter ao menos 25 anos de contribuição.

Para professores que começaram a trabalhar após a reforma da Previdência, as professoras devem atingir 57 anos de idade e os professores, 60 anos, além de 25 anos de contribuição, para se aposentarem. Esses critérios reconhecem o desgaste da profissão e permitem aposentadoria antecipada, respeitando suas peculiaridades.

Como garantir a aposentadoria antecipada

Para aqueles que trabalham em profissões que dão direito à aposentadoria especial ou para os professores, é fundamental acompanhar as mudanças na legislação previdenciária e garantir que todos os requisitos estejam sendo cumpridos.

Um dos passos mais importantes é manter atualizada a comprovação do tempo de trabalho em condições especiais, no caso das atividades de risco, ou do tempo de contribuição, no caso dos professores.

Além disso, é recomendado que os trabalhadores procurem o INSS para verificar sua situação previdenciária e, se necessário, consultem um advogado especializado em direito previdenciário para tirar dúvidas e garantir que não haja impedimentos para a concessão do benefício.

Confira também:

Uma oportunidade de desncaso após anos de trabalho

A aposentadoria antecipada pode representar um alívio financeiro e uma oportunidade de descanso após anos de trabalho em condições adversas.

Com planejamento e atenção às regras vigentes, é possível garantir a aposentadoria aos 55 anos, seja em função do alto risco das atividades profissionais ou das condições específicas de profissões como a dos professores.

Assim, é essencial estar bem informado sobre as regras de transição e os direitos previdenciários para que a tão esperada aposentadoria seja alcançada no tempo correto e sem surpresas.

Assista: